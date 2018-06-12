تجمع الفجيرة أول يوليو

الفجيرة (الاتحاد)

قرر الجهاز الفني لفريق الفجيرة الأول لكرة القدم بدء التجمع في الأول من يوليو المقبل، والذي يستمر حتى 15 منه استعداداً للموسم الجديد على أن تنطلق فترة المعسكر الخارجي بعد يوم من نهاية الفترة الأولى، وتستمر حتى 8 أغسطس.

وكشف عبد الله بن قانون المدير التنفيذي للنادي عن اجتماع عقد أمس الأول مع مدرب الفريق التشيكي ايفان هاشيك، والذي وافق على تواريخ برنامج الإعداد الداخلي والخارجي، وسيكون المعسكر الخارجي ما بين ألمانيا والنمسا. وأشار إلى أن هاشيك طلب تحديد 8 مباريات تجريبية قبيل انطلاقة الموسم في 30 أغسطس منها 6 مباريات خلال المعسكر واثنتان بعد العودة إلى جانب تحديد مستويات الفرق التي يتم التباري معها، وذلك للوقوف تدريجياً على مدى جاهزية لاعبي الفريق استعدادهم لمباريات الدوري. وأضاف: هاشيك أشاد بالتعاقدات التي تمت حتى الآن على مستوى الأجانب واللاعبين المواطنين، وطالب بتدعيم الخط الخلفي بعدد آخر من اللاعبين أصحاب الخبرة المحلية، وبالتأكيد سنسعى في قادم الأيام لتحقيق للإيفاء بمطالب المدرب.

ووجه عبد الله قانون الشكر لإدارة نادي الوحدة على موافقتها بإعارة المدافع عبد الله سعيد للفجيرة لموسم واحد، منوهاً إلى أن اللاعب سيكون خير دعامة للخط الخلفي لفريق الذئاب، نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.