7 يوليو بداية إعداد بني ياس للموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

قررت شركة كرة القدم بنادي بني ياس أن يبدأ الفريق الأول تحضيراته 7 يوليو المقبل على أن تقام المرحلة الأولى في أبوظبي ليعقب ذلك التوجه 20 يوليو إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي، والذي يمتد حتى 12 أغسطس، ويتخلله خوض أربع مباريات تجريبية 3 مع فرق أندية الدرجة الثانية الهولندية وواحدة مع الاتفاق السعودي، على أن يعقب المعسكر المشاركة في دورة ودية مع ثلاثة أندية هولندية أخرى.

من جهة أخرى، ترأس اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس اجتماعاً مطولاً للمجلس عقد في مقر النادي مساء أمس الأول وحضره الأعضاء سهيل العامري، محمد سهيل الكثيري، محمد غانم المنصوري، سالم جريب الحارثي، سليم حمد الجنيبي وأحمد الراشدي.

وتركزت نقاشات الاجتماع على أربعة محاور تمثلت في الاطلاع على سير العمل في المبادرات الاستراتيجية للنادي، ومناقشة استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد إلى جانب دراسة خطة شركة الألعاب للموسم المقبل، كما شهد الاجتماع مناقشة برنامج الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتسويقية للنادي.