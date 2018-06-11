فريق الإمارات يحتل المركز الثاني في التصنيف

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الدراج دان مارتن من فريق الإمارات المركز الرابع في التصنيف العام لسباق كريتيريوم دو دوفينيه الذي يقام في فرنسا، وجاءت نتيجة مارتن المميزة بعد أن قدم أداء قوياً آخر في المرحلتين السابعة والأخيرة من السباق، ليحل في المركز السادس خلف الدراج آدم ييتس «ميتشيلتون-سكوت» الذي فاز في السباق.

ولم يفوّت مارتن فرصة الانضمام إلى منصة التتويج بفارق ضئيل فحسب، بل كاد أن يفوز بقميص النقاط، حيث أنهى السباق متأخراً بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفائز بالقميص الأخضر، وهو الدراج داريل إيمبي (ميتشيلتون-سكوت).

وفي المرحلة الأخيرة من الجولة، والتي تضمنت النهاية الجبلية الرابعة على التوالي - أظهر إدوارد رافاسي أداء قوياً، حيث تمكن الدراج الشاب من البقاء في المجموعة المتقدمة إلى أن تمكن الدراجون من اللحاق بها قبل 10كم من خط النهاية.

وقد ساهم أداء رافاسي المميز، إلى جانب مساهمات زملائه فاليريو كونتي وسيموني بيتيلي ومانويل موري وروري سوثرلاند، في مساعدة فريق الإمارات في الفوز في المركز الثاني في تصنيف الفرق العام، ليتوج بذلك سبعة أيام من السباقات قبل التوجه للمشاركة في جولة فرنسا.

وقال دان مارتن: كانت معنوياتي عالية خلال الجولة بأكملها، ولكن في الكيلو مترات الأخيرة منها، لم تعد ساقاي تستجيبان كما كنت أتوقع، أنا سعيد بالنتيجة العامة لهذا السباق، وبمستوى اللياقة البدنية الذي وصلت إليه ولم أكن أتوقعه.

وأضاف: لقد فزت في مرحلة جميلة، واحتللت المركز الرابع في التصنيف العام، وقدم الفريق الذي يضم تشكيلة من الدراجين الشاب أداء جيداً وقدم لي الدعم، وبذلنا جميعاً الكثير من الجهد، وحققنا نتائج مميزة في سباق الفرق ضد الزمن، ولكن في المراحل الجبلية كان زملائي دوماً إلى جانبي، أولاً عند انفصال المجموعة المتقدمة، ومن ثم من خلال تقديم الدعم لي.

وفاز في التصنيف العام للسباق الدراج جيرانت توماس «فريق سكاي»، حيث أنهى السباق متقدماً بفارق 02:35 عن الدراج مارتن الذي يستعد للمشاركة في جولة فرنسا من 7 إلى 29 يوليو.