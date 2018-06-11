  • الثلاثاء 27 رمضان 1439هـ - 12 يونيو 2018م

فاز بجائزة كندا الكبرى وتصدر الترتيب العام

فيتل يحقق الفوز الـ 50 في الفورمولا-1
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018

مونتريال (أ ف ب)

حقق سيباستيان فيتل سائق فيراري فوزه الخمسين في بطولة العالم للفورمولا-1، واستعاد صدارة ترتيب السائقين بعدما أنهى هيمنة بطل العالم لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس على جائزة كندا الكبرى أمس الأول.

سيطر فيتل الفائز ببطولة العالم أربع مرات على السباق الكندي الذي أقيم على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال منذ البداية حتى النهاية، بعدما انطلق من المركز الأول للمرة الـ 54 في مسيرته، متقدماً على الفنلندي فالتيري بوتاس «مرسيدس» والهولندي ماكس فيرشتابن «ريد بول».

وحقق فيتل فوزه الثالث هذا العام بعد سباقي أستراليا والبحرين، رافعاً رصيده إلى 121 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن هاميلتون 120 الذي فشل في معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات على الحلبة الكندية والمسجل باسم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر 7 مرات، كما أنهى سلسلة من 3 انتصارات و3 انطلاقات من الصدارة في الأعوام الثلاثة الأخيرة على هذه الحلبة.

في المقابل، أحرز فريق فيراري فوزه الأول في كندا منذ العام 2004 عندما حقق ذلك «البارون الأحمر» شوماخر عام 2004، وانطلق من الصدارة للمرة الأولى منذ 17 عاماً مع شوماخر أيضاً الذي حقق هذا الإنجاز عام 2001.

ورفع فيتل، الفائز للمرة الثانية في كندا بعد عام 2013 مع فريقه السابق ريد بول، عدد انتصاراته باللون الأحمر إلى 11 متساوياً مع الإسباني فرناندو ألونسو والبرازيلي فيليبي ماسا. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 