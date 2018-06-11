فيتل يحقق الفوز الـ 50 في الفورمولا-1

مونتريال (أ ف ب)
حقق سيباستيان فيتل سائق فيراري فوزه الخمسين في بطولة العالم للفورمولا-1، واستعاد صدارة ترتيب السائقين بعدما أنهى هيمنة بطل العالم لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس على جائزة كندا الكبرى أمس الأول.
سيطر فيتل الفائز ببطولة العالم أربع مرات على السباق الكندي الذي أقيم على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال منذ البداية حتى النهاية، بعدما انطلق من المركز الأول للمرة الـ 54 في مسيرته، متقدماً على الفنلندي فالتيري بوتاس «مرسيدس» والهولندي ماكس فيرشتابن «ريد بول».
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في المقابل، أحرز فريق فيراري فوزه الأول في كندا منذ العام 2004 عندما حقق ذلك «البارون الأحمر» شوماخر عام 2004، وانطلق من الصدارة للمرة الأولى منذ 17 عاماً مع شوماخر أيضاً الذي حقق هذا الإنجاز عام 2001.
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