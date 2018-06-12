الدوري السعودي ينطلق 30 أغسطس



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 الرياض (د ب أ) أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2018 - 2019 الذي سينطلق 30 أغسطس بمشاركة 16 فريقاً لأول مرة ويستمر حتى 2 مايو 2019، وجاء تنظيم الجدول وفق أفضل الممارسات العالمية وبتقنية عالية عبر برنامج إلكتروني يستخدم لأول مرة بمشاركة شركة اتوس العالمية التي تعمل في وضع جدول الدوري الإنجليزي. ويسعى الاتحاد السعودي من خلال النسخة المقبلة من الدوري إلى رفع قيمته الفنية والتنظيمية والاستثمارية للوصول به ليكون واحدًا من أفضل عشرة دوريات في العالم.