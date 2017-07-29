أبوظبي (الاتحاد)

عن «الدار المصرية اللبنانية» صدر للدكتور شريف عرفة، كتابه الجديد «إنسان بعد التحديث»، ويهدف الكتاب بفصوله المتعددة إلى تحقيق الارتقاء والتطور النفسي عبر الطرق العلمية، وكما تشير كلمة الغلاف الأخير فإنه «لتحقيق هذا الهدف، يأخذك الكتاب عبر الزمن وبين الكواكب في رحلة بأعماق ذاتك، تخوض فيها غمار نفسك مكتشفاً أسرارها.. بين صفحاته ستمارس تدريبات السعادة، وتعرف كيف تجني ثمار صدمات الحياة.. كيف ينضج الحب وسط الخلافات الزوجية، كيف تمارس السخرية الوجودية وتنمي الذكاء العاطفي.. وكيف ترتقي بتجربتك الدينية ملتمساً سبيل الحكمة.. كل هذا، طبقاً لأحدث الدراسات والأبحاث العلمية».

يضم الكتاب تسعة فصول هي: مراحل التطور الأربع، وتطور السخرية، وتطور العلاقة الزوجية، وتطور الهوية، وتطور الحكمة، والذكاء العاطفي، المشاعر الإيجابية، التجربة الدينية، ثم أخيراً تطور ما بعد الصدمة.

من بين الجديد في هذا الكتاب، إضافة إلى موضوعه وأسلوب تناوله، هو المدخل الذي طرح فيه د. شريف عرفة سؤالاً فحواه: كيف تقرأ هذا الكتاب؟ مشيراً إلى إجابته لنصيحته (التي لا يعمل بها أحد على حد قوله)، وهي قراءة فصل واحد كل يوم، أو إتاحة فاصل زمني بين الفصول للتفكير والتطبيق، كذلك يطلب د. عرفة في بعض الفصول من القراء كتابة شيء ما، أو ممارسة تدريبات معينة لتحقيق التفاعل مع الكتاب والاستفادة من محتواه بشكل أفضل.

يذكر أن د. شريف عرفة، كاتب ومحاضر علم النفس الإيجابي، وفنان كاريكاتير، وله عدة مؤلفات حققت رواجاً، وفاز بجائزة تريم عمران وجائزة الكاريكاتير العربي.