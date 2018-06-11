خديجة المعمري: في الفريج.. كانت تجمعنا مائدة إفطار واحدة

هناء الحمادي (أبوظبي)

أجادت فن الطبخ بعمر 9 سنوات، حيث دفعتها أنامل جدتها التي تبدع الأكلات الشعبية، إلى الدخول في عالم الطبخ منذ الصغر، ومع هذا العشق الذي توغل إلى طريق المدرسة في حصة التربية المنزلية، تطور ذلك إلى إعداد الأكلات الإماراتية بمختلف أنواعها من حلويات وأطباق شهية تفوح منها رائحة التراث القديم.

إنها خديجة هلال المعمري، المحكمة في بطولة دبي العالمية للضيافة والمشاركة في برنامج سنيار الذي يذاع على قناة دبي في فقرة الطبخ، والتي تبدع كل طبق يحمل بصماتها ومذاقها حين ينتقل من فريج إلى فريج، حتى تمكنت من الحصول على شهرة واسعة في الإمارات نتيجة إتقانها فنون وإعداد الأكلات الشعبية التقليدية الشهيرة.

محبة وتواصل

المعمري عاشت أجواء رمضان سابقاً حيث تستذكر تلك الأيام الجميلة، وروح التعاون بين نساء الفريج عند الإعلان عن قدوم ضيف عزيز على القلوب وهو «شهر رمضان»، الذي تفوح منه رائحة المحبة والتراحم. وتقول «رمضان زمان لا يمكن تعويضه أبداً، حيث كنا ننتظر قدوم هذا الشهر الفضيل بفارغ الصبر لما يتميز به من المحبة والتواصل والزيارات ما بين «الفرجان»، ولمّ شمل الأهل على مائدة واحدة على الرغم من أن الحياة وقتها كانت بسيطة ولكن كنا نتحمل ونصبر ونسعد بصوم الشهر الفضيل».