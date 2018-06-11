كلام من ذهب شهر من التواصل وصلة الأرحام



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 هناء الحمادي (أبوظبي) تقول الكاتبة منى كاظم: إن نفسيّة الفرد ومزاجه يتحسّن عندما يجتمع مع أحبته ولاسيما في شهر رمضان، خاصة ونحن على مقربة من أيام العيد. وعلماء النفس يحذّرون من الانطواء لما له من آثار سلبية مخيفة، وللأسف هذا ما جرّته الماديّات واللهاث وراءها، حتّى ابتعد الإنسان عن أبسط أسس السعادة التي توفّرها تلك الاجتماعات العائلية. وقد أثبتت الدراسات أن أحد عوامل طول العمر للإنسان هو تلك الزيارات والاجتماعات. كلّما كان الإنسان اجتماعيّاً وبالذات مع أهله وأقربائه وأصدقائه نتج عنه صحّة نفسية أفضل، ما ينعكس على صحته الجسدية وطول عمره. إن عادة صلة الأرحام والسؤال عنهم وزيارتهم وتفقد أحوالهم والوقوف بجانبهم، هي عادة عظيمة يربّي عليها الوالدان أبناءهما منذ الصغر، فينشأ الطفل في بيئة تحترم الأهل وتقدّر تلك العلاقات وتشجّع عليها. فعندما يغيب الشاب أو الفتاة عن جدّه أو جدتها بالسؤال أو الزيارة، ولا يحاسب الأب ولا الأم ابنه أو ابنته على هذا السلوك ولا يعيرا اهتماماً لهذا التقصير، يتشجع الابن على تقصيره ويتمادى في فعله مع جميع أقاربه.