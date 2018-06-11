المسجد الأزرق

يعرف بالمسجد الأزرق، أو مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز في مدينة شاه عالم في ولاية سالاغور، ويعد واحداً من أكبر مساجد ماليزيا. استغرق بناؤه ما بين عامي 1982- 1988، وتم افتتاحه في عام 1993م. والميزة المعمارية الأكثر بروزاً في المسجد هي القبة الكبيرة ذات اللون الأزرق والفضي، وتعد أكبر قبة إسلامية في العالم، ويبلغ ارتفاعها 51.2 متر. وللمسجد أربع مآذن، والتصميم المعماري للمسجد مزيج من نمط عمارة الملايو والعمارة الحديثة. وقد تم إدراج المسجد في موسوعة جينيس العالمية، على أنه يملك أطول مئذنة في العالم قبل أن يحل محله مسجد الحسن الثاني بمأذنة طولها 210 أمتار (689 قدماً).