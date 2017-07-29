الصهباني: لا نهتم بنتائج المباريات الودية

العين (الاتحاد)

قال مطر الصهباني، مدير فريق العين بعد فوزه فريقه على الأهلى السعودي: «إن نتائج المباريات الودية ليست مقياساً لتقييم المكاسب الحقيقية خلال معسكرات الإعداد. والمؤكد أن تلك المواجهات تعتبر حصصا تدريبية تتسم بالقوة والجدية والهدف منها دائماً ما يقتصر على تحقيق جوانب فنية وبدنية بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة».

وأكد الصهباني أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش قام بالدفع بتشكيلتين مختلفتين على مدار شوطي المباراة، مشيراً إلى أن لاعبي العين قدموا مردوداً قوياً أمام منافسهم الأهلي الذي دخل المباراة في شوطها الأول مكتمل الصفوف. وأكمل: «لقد حققت المواجهة المكاسب المرجوة بالنسبة للفريقين، ووقف المدرب زروان على مستوى بعض العناصر الشابة خلال شوط اللعب الثاني، والذين بدورهم قدموا مستوى قوياً. أما اللاعبون العائدون من الإصابة فيخضعون إلى حصص تدريبية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية يتخللها برنامج استشفاء في النادي الصحي الملحق بمقر إقامة الفريق.

وكان العين تغلب على الأهلي السعودي 2/صفر وذلك في المباراة الودية الأولى التي يخوضها «الزعيم» في معسكره الخارجي بالنمسا والتي جمعت الفريقين على ملعب «اوتندورف». سجل ثنائية العين في شوط اللعب الأول السويدي ماركوس بيرج من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس، والبرازيلي داينفريس دوجلاس من خطأ ارتكبه حارس المرمى بعد أن أعاد كرة قصيرة إلى زميله المدافع خطفها البرازيلي كايو لوكاس القريب منه والذي مررها بدوره عرضية أمام المرمى ليودعها مواطنه دوجلاس الشباك. وكاد بيرج أن يضيف هدفه الشخصي الثاني إلا أن القائم حال دون أن تعانق تسديدته الشباك. ودفع الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني للعين في بداية المباراة بتشكيلة ضمت كلا من: الحارس داوود سليمان، وفي خط الدفاع خالد عبدالرحمن، مهند سالم العنزي، محمد أحمد وبندر الأحبابي، وتكون خط الوسط من أحمد برمان، تسوكاسا شيوتاني، محمد عبدالرحمن وكايو لوكاس بينما قاد الهجوم الثنائي ماركوس بيرج وداينفريس دوجلاس. وفي الشوط الثاني دفع بتشكيلة مختلفة مكونة من: حارس المرمى حمد المنصوري، راشد مهير، فراس صالح الخصيبي، سعيد جمعة، عبدالله عمران، سليمان ناصر، حسين عبدالله، محمد خلفان، ريان يسلم، خالد خلفان وعلي عيد غميل.