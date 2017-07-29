معتصم عبدالله (دبي)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة جدول رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين لأندية دوري الخليج العربي، وجدول رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين الخاص بأندية دوري الدرجة الأولى «سقف الرواتب»، بناء على مقترحات الأندية وقرار الجمعية العمومية، في اجتماعها العادي الأخير في 28 يونيو الماضي.
وخاطب اتحاد الكرة أمس الأول أندية الدولة بشأن اعتماد سقف الرواتب ودخوله حيز التنفيذ بداية من 27 يوليو الحالي، وبدا من اللافت في القرار المعتمد الغاء البند الخاص بالاستثناء المفتوح، في مقترح سقف رواتب اللاعبين المحترفين والهواة والذي تضمن فئة أولى تستثني ثلاثة لاعبين في أندية المحترفين من السقف «عقد مفتوح»، حيث نص القرار على تسكين عدد 4 عقود للاعبين المواطنين المحترفين «من المستثنين من السقف» على الفئة الأولى للرواتب «مليونين ونصف المليون درهم» سنوياً لحين انتهاء عقودهم السارية والمسجلة حالياً لدى الاتحاد.
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وحدد سقف الرواتب لجدول اللاعبين المواطنين الخاص بأندية دوري الدرجة الأولى والذي تضمنه الملحق 2 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين أربع فئات، الأولى للاعبين من عمر 16 الى 17 عاماً بحد أدنى لا يقل عن 1500 درهم شهرياً وحد أعلى لا يزيد عن 3000 درهم شهرياً كمكافآت وليس رواتب «لاعبين قصر»، وشملت الفئة الثانية اللاعبين في الفئة العمرية من 18 الى 20 عاماً بحد أدنى 2000 درهم و10 آلاف درهم كحد أعلى، والثالثة للفئة العمرية من 21 الى 22 عاماً بحد أدنى 2500 درهم و20 ألف درهم كحد أعلى، فيما شملت الفئة العمرية الأخيرة اللاعبين من 23 عاماً بمبلغ 4000 درهم كحد أدنى وصولاً الى 40 ألف درهم كحد أعلى للراتب الشهري.
وكشف اتحاد الكرة عن عقد ورشتي عمل للإجابة على استفسارات الأندية بشأن سقف الرواتب يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بمقر الاتحاد في دبي، ومر قرار سقف الرواتب بعدد من المراحل وصولاً الى مرحلة الاعتماد النهائي من مجلس الإدارة، بداية من دراسة مقترحات اللجنة المشكلة من العمومية برئاسة حميد الطاير، مروراً بالاطلاع على ملاحظات الأندية في فترة تالية، وصولاً للاعتماد من قبل مجلس الإدارة.