معتصم عبدالله (دبي)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة جدول رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين لأندية دوري الخليج العربي، وجدول رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين الخاص بأندية دوري الدرجة الأولى «سقف الرواتب»، بناء على مقترحات الأندية وقرار الجمعية العمومية، في اجتماعها العادي الأخير في 28 يونيو الماضي.

وخاطب اتحاد الكرة أمس الأول أندية الدولة بشأن اعتماد سقف الرواتب ودخوله حيز التنفيذ بداية من 27 يوليو الحالي، وبدا من اللافت في القرار المعتمد الغاء البند الخاص بالاستثناء المفتوح، في مقترح سقف رواتب اللاعبين المحترفين والهواة والذي تضمن فئة أولى تستثني ثلاثة لاعبين في أندية المحترفين من السقف «عقد مفتوح»، حيث نص القرار على تسكين عدد 4 عقود للاعبين المواطنين المحترفين «من المستثنين من السقف» على الفئة الأولى للرواتب «مليونين ونصف المليون درهم» سنوياً لحين انتهاء عقودهم السارية والمسجلة حالياً لدى الاتحاد.

وشملت فئات سقف رواتب لاعبي أندية دوري الخليج العربي اربع فئات، الأولى تضم 4 لاعبين بحد أعلى للراتب السنوي يكون مليوناً و 500 ألف درهم، و4 لاعبين في الفئة الثانية بحد أعلى للراتب مليون و800 ألف درهم سنوياً، و10 لاعبين في الفئة الثالثة بحد أعلى للراتب السنوي لا يزيد عن مليون و200 ألف درهم، و10 لاعبين فأكثر في الفئة الرابعة بحد أعلى للراتب لا يزيد عن 600 ألف درهم، وتلتزم الأندية بموجب القرار بجانب تسكين عقود 4 لاعبين من المستثنين في الفئة الأولى، بتسكين اللاعبين على فئات سقف الرواتب الأربعة.

وحدد سقف الرواتب لجدول اللاعبين المواطنين الخاص بأندية دوري الدرجة الأولى والذي تضمنه الملحق 2 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين أربع فئات، الأولى للاعبين من عمر 16 الى 17 عاماً بحد أدنى لا يقل عن 1500 درهم شهرياً وحد أعلى لا يزيد عن 3000 درهم شهرياً كمكافآت وليس رواتب «لاعبين قصر»، وشملت الفئة الثانية اللاعبين في الفئة العمرية من 18 الى 20 عاماً بحد أدنى 2000 درهم و10 آلاف درهم كحد أعلى، والثالثة للفئة العمرية من 21 الى 22 عاماً بحد أدنى 2500 درهم و20 ألف درهم كحد أعلى، فيما شملت الفئة العمرية الأخيرة اللاعبين من 23 عاماً بمبلغ 4000 درهم كحد أدنى وصولاً الى 40 ألف درهم كحد أعلى للراتب الشهري.

وكشف اتحاد الكرة عن عقد ورشتي عمل للإجابة على استفسارات الأندية بشأن سقف الرواتب يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بمقر الاتحاد في دبي، ومر قرار سقف الرواتب بعدد من المراحل وصولاً الى مرحلة الاعتماد النهائي من مجلس الإدارة، بداية من دراسة مقترحات اللجنة المشكلة من العمومية برئاسة حميد الطاير، مروراً بالاطلاع على ملاحظات الأندية في فترة تالية، وصولاً للاعتماد من قبل مجلس الإدارة.