مقتل «الوحش» يثير ضجة

أبوظبي (الاتحاد)

أثار مشهد قتل «حسن الوحش» الذي يجسده الممثل محمد لطفي على يد زوجتيه، في الحلقة 24 من مسلسل «أيوب»، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى تقديم بلاغ للنيابة بسرعة التحقيق مع صناع العمل، خصوصاً أن بعض المحامين قدموا شكوى بأن هذا المشهد يحرض الزوجات على القتل، ويكشف طرقاً غير تقليدية لإخفاء الجثث، حيث اعتمد المشهد على إذابة جسد الزوج بوساطة مواد كيماوية.

كما لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مشهد مقتل «حسن الوحش» في مسلسل «أيوب» يحاكي مشهداً مماثلاً في مسلسل الجريمة الأميركي «Breaking Bad»، حيث اعتمد كلا المشهدين على إذابة جثة قتيل بمواد كيماوية.

ويذكر أن مسلسل «أيوب» بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد دياب وميرهان حسين ومحمد لطفي ومحمد على رزق، وهو من إنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد صالح.