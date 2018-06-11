«هند والدكتور نعمان» يحاكم صراع الأجيال

سعيد ياسين (القاهرة)
«هند والدكتور نعمان» مسلسل رمضاني شهير تعرض لمشاكل اجتماعية وإنسانية، وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه عام 1984، وكان سبباً في ترسيخ أقدام غالبية من شاركوا فيه في طريق النجومية.
ودارت الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين حصلا على منحة دراسية لمدة ستة أشهر في أميركا، وتركا ابنتهما الصغيرة والوحيدة «هند» عند جدها، وترى الطفلة جريمة قتل، ويحاول المجرمون التخلص منها، لأنها الشاهد الوحيد على الجريمة.
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وقال المؤلف لينين الرملي، إن المسلسل من أقرب المسلسلات التي كتبها في إطار كوميدي إلى قلبه، وأنه ألقى الضوء من خلاله على عديد من المشاكل، في مقدمتها صراع الأجيال حول أمور كثيرة، وتخلي بعض الآباء عن أبنائهم لتحقيق طموحهم العلمي، وافتقاد بعض الشباب إلى القدوة الطيبة، وغلبة المصالح على تصرفات بعض الأهالي والأقارب.
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وقالت الفنانة سلوى خطاب، إنها جسدت شخصية «صفاء» ابنة عم «نعمان»، التي تعيش مع أمها وشقيقها بعد وفاة والدها الذي كانت تحبه كثيراً، وهي فتاة منطوية ترفض الزواج، وتنقلب حياتها رأساً على عقب حين يعاود «نعمان» الاتصال بهم من أجل «هند»، حيث تقع في غرامه، في الوقت الذي يعتقد أنها تحب المعيد «عماد»، الذي يشرف على رسالة الماجستير الخاصة به.
أما رجاء الجداوي، فقالت إنها جسدت شخصية المطلقة «شادية» جارة «نعمان»، التي توفيت ابنتها الصغيرة، وتعتبر «هند» بمثابة ابنتها الثانية، وفي الوقت نفسه تشعر بالحب تجاه «نعمان»، الذي ينشغل بمحاضراته وبالطفلة هند».