22 محامياً: «الهيبة- العودة» يسيء لبعلبك

رنا سرحان (بيروت)

لم ينتظر 22 محامياً لبنانياً طويلاً القضاء اللبناني ومدعي عام التمييز للبت بموضوع شكواهم والادعاء على شركة «صباح إخوان» للإنتاج لوقف عرض مسلسل «الهيبة»، بحجة تقديم صورة مشوهة عن أهالي منطقة بعلبك في البقاع اللبناني، حيث قررت المحامية العامة التمييزية القاضية كارلا قسيس، حفظ الأخبار التي تم تقديمه تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب، وبالتالي فإن عرض المسلسل سيستمر لحين اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وطالب المحامي أشرف الموسوي، الناطق باسم زملائه، بتوضيح من شركة «الصباح»، معتبرا أن صدور أي بيان من شركتهم نوع من الشهامة ينتظره هو وزملاؤه.

وحول موضوع الادعاء، يقول الموسوي: «نحن مجموعة محامين من منطقة البقاع، ومن مختلف الطوائف، تقدمنا بالإخبار حول إمكانية وقف عرض المسلسل «الهيبة-العودة»، كما تقدمنا بوقف عرض الحلقات في القنوات التي تعرضه كافة، ومن ثم طلبنا استدعاء فريق العمل من كاتب ومخرج وممثلين، مع التأكيد أن نية فريق العمل عدم الإساءة لمنطقة بعلبك واللهجة التي تتداول في العمل (إحدى القرى اللبنانية)»، مضيفا «حجم العمل المافيوي الذي قدم في المسلسل، جعلنا نشعر بأنه ينال من هيبة الدولة ويكرس حالات تُسيء لفهم الشباب وتزرع في أفكارهم أعمالا بطولية وهمية تتنافى مع وجود الدولة».

وكانت «الصباح» الشركة المنتجة للعمل نفت هذه التهمة عن المسلسل، موضحة أن أحداثه هي من نسج خيال كاتبه ولا تمت للحقيقة بصلة، وهذا ما حرصت الشركة على ذكره في بداية كل حلقة من حلقات العمل.