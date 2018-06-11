صوموا تصحوا الصيام يعود مرضى القلب على العادات الصحية



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 أمراض القلب السبب رئيس للوفاة عند البالغين في معظم الدول العربية، وترجع أسبابها إلى قلة الحركة ،وكثرة تناول الدهون والتدخين، بالإضافة إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وتحدث الإصابة بالجلطة القلبية عندما تترسب الدهون على جدران الشرايين حتى ينسد أحدها مسبباً الجلطة القلبية، ويفيد الصيام في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وفي تخفيف الوزن وبالتالي يسم في تقليل خطر الإصابة بالجلطة القلبية، ويعد شهر رمضان فرصة لمرضى القلب للتعود على تناول الأغذية المفيدة، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه التي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وتجنب الأطعمة الدسمة والسكرية، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين. علما بأنه هناك حالات لا يسمح فيها صيام مريض القلب، خاصة إذا كانت جلطة القلب حديثة أو أن الذبحات الصدرية غير مستقرة أو إن ترافقت مع قصور في الشرايين التاجية لأن العطش الطويل يؤدي إلى نقص السوائل، وزيادة تركيز الدم، ما يؤدي إلى اشتداد أعراض المرض.