نورا العايق تفضل الطهي على نار هادئة

أشرف جمعة (أبوظبي)
تتمتع الفنانة نورا العايق بقدرتها على طهي أطعمة متميزة وخاصة في شهر رمضان المبارك، إذ تحرص نورا على استضافة الأهل والأقارب والرفيقات على مائدتها الرمضانية العامرة بصنوف شتى من الأطعمة الشهية، ولكونها محبة للألفة وتشعر بسعادة غامرة وسط الأحبة والأصدقاء فإنها تدخل المطبخ نزولاً عند رغبتهم وتعمل على طهي العديد من الأطعمة التي تجيدها وتسعد كثيراً حين تقدمها لهم، فالطبخ بالنسبة لها هواية استطاعت أن تنميها بالممارسة، معلنة أن سر أطباقها الشهية هو طبخها على نار هادئة.
وتقول نورا: «من المهم أن يكون دخول المطبخ مصحوباً بقناعة ذاتية ورغبة حقيقية من أجل التميز»، لافتة إلى أنها على الرغم من إجادتها الكثير من الأطعمة الشهية المعروفة فإنها تحرص على التركيز في شهر رمضان المبارك على عدة أطباق، وعلى الرغم من صعوبتها في الطهي كونها تحتاج إلى تركيز أكبر فهي تعمل بكل طاقتها على سبك ما تقدمه من أطباق وتحرص على تتبيله بشكل كامل ومن ثم طهيه على نار هادئة حتى ينضج بالشكل المطلوب، مبينة أنها ضد الاستعجال والاستسهال.
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