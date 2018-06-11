نورا العايق تفضل الطهي على نار هادئة

أشرف جمعة (أبوظبي)

تتمتع الفنانة نورا العايق بقدرتها على طهي أطعمة متميزة وخاصة في شهر رمضان المبارك، إذ تحرص نورا على استضافة الأهل والأقارب والرفيقات على مائدتها الرمضانية العامرة بصنوف شتى من الأطعمة الشهية، ولكونها محبة للألفة وتشعر بسعادة غامرة وسط الأحبة والأصدقاء فإنها تدخل المطبخ نزولاً عند رغبتهم وتعمل على طهي العديد من الأطعمة التي تجيدها وتسعد كثيراً حين تقدمها لهم، فالطبخ بالنسبة لها هواية استطاعت أن تنميها بالممارسة، معلنة أن سر أطباقها الشهية هو طبخها على نار هادئة.

وتقول نورا: «من المهم أن يكون دخول المطبخ مصحوباً بقناعة ذاتية ورغبة حقيقية من أجل التميز»، لافتة إلى أنها على الرغم من إجادتها الكثير من الأطعمة الشهية المعروفة فإنها تحرص على التركيز في شهر رمضان المبارك على عدة أطباق، وعلى الرغم من صعوبتها في الطهي كونها تحتاج إلى تركيز أكبر فهي تعمل بكل طاقتها على سبك ما تقدمه من أطباق وتحرص على تتبيله بشكل كامل ومن ثم طهيه على نار هادئة حتى ينضج بالشكل المطلوب، مبينة أنها ضد الاستعجال والاستسهال.

وتوضح العايق أنها تدعو بعض الأهل والأقارب والرفيقات لمائدتها الرمضانية وأنها تدخل إلى المطبخ لتعد لهم أنواعا مختلفة مثل ورق العنب والمحاشي بأنواعها، وأنها تشعر بالسعادة حين تجد ضيوفها في حالة من الرضا عما قدمت من أطباق، إذ ترى أن أيام رمضان ولياليه تحلو من خلال اللقاءات التي يجتمع فيها المقربون على المودة والتراحم وأنها تجد متعة حقيقية حين تدخل المطبخ لتصنع ما لذ وطاب من أطعمة.