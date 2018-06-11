مائدة رمضان كولن كلاج: الحلويات أساسية في رمضان



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 نسرين درزي (دبي) تحدث الشيف البريطاني كولن كلاج عن اهتمامه بتحضير أصناف الحلوى على مائدة رمضان. وقال إن اختياره يقع دائماً على الحلويات المتميزة التي لا يصادفها الجميع دائماً على قوائم الطعام. وأشار كلاج، الطاهي الرئيس في مطعم رؤيا التركي بدبي، إلى أنه تربى على صيد الأسماك والزراعة ما جعله يستلهم شغف تحضير الطعام من والدته. وخلال سنوات الدراسة والخبرة المهنية تعلم من كبار الطهاة في لندن، بينهم أنطون موسيمان وبيتر لانجان وغاري هوليهيد. وكان كلاج من بين الأسماء التي انضمت إلى فريق الطهاة عند افتتاح فندق برج العرب. فيليه سمك الراهب المكونات للتتبيلة: * 5 جرامات من بذور السمسم الأبيض المحمص * 50 جرام ورق بقدونس ... المزيد