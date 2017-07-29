أحمد الرميثي: الوحدة ليس نادماً على المشـــاركة في البطولة

محمد سيد أحمد (القاهرة)

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أن النادي يعتز بقرار مشاركة «العنابي» في البطولة العربية، وأنه جاء بتوجيهات من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، لأن البطولة تضم جميع الفرق العربية، ويصعب عليهم عدم خوض المنافسة، خاصة أنها تقام على أرض مصر، وسط هذا التجمع بين الأشقاء.

وقال: من الناحية الفنية، حساباتنا عند المشاركة مختلفة، وتكمن في الدفع بأكبر عدد من اللاعبين الأساسيين والجاهزين مع الفريق، إلا أنه بسبب مباراة المنتخب الوطني مع تايلاند 13 يونيو الماضي، وفترة الإعداد الطويلة للمنتخب الأولمبي، وعلى عكس ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد كرة القدم، لم يتثن ذلك، وللتوضيح تم الاتفاق مع رئيس الاتحاد، بإراحة 5 لاعبين أساسيين في المنتخب الأولمبي، وتحديداً من 8 إلى 21 يونيو، وبعدها التدريب مع المنتخب للتصفيات الأولمبية، وتجاوب رئيس الاتحاد مشكوراً، ولكن تأثير إدارة ومدرب المنتخب على اللاعبين بطريقة أو بأخرى، وإقناعهم أو إجبارهم على التدريب، لم ينفذ الاتفاق، ولم نريد إثارة أي «بلبلة» في ذلك الوقت، حول هؤلاء اللاعبين ولم نرد الانسحاب، حتى لا تتأثر البطولة، لأننا نكن كل الاحترام للاتحاد العربي، والشكر لحرصه على مشاركتنا.

وأضاف: بالطبع نعرف ظروف التصفيات الأولمبية، وكان من المستحيل الاستفادة من لاعبي «الأولمبي»، ومن جهة أخرى كانت هناك مخاطرة كبيرة، لقصر فترة الإعداد والإصابات بسبب التحامات مشتركة في حالتي باوزير والكمالي، ورغم ذلك أعتقد أن هناك مكاسب كبيرة من المشاركة، وأهمها تعرف المدرب على اللاعبين، وتكوين فكرة جيدة عن عناصر الفريق، وأيضاً منح فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا، مثل عبد الرحيم أهلي، ومحمد سيف، ومحمد حسن، وراضون كل الرضا عن المحصلة النهائية، ولدينا الرغبة في التواجد في هذا التجمع العربي خلال النسخ المقبلة.

وأعتبر أحمد الرميثي أن البطولة حتى في هذا التوقيت، قدمت مستويات جيدة، وشهدت تبايناً في النتائج والمستويات ومفاجآت، وقال: حتى الفرق التي لعبت بالصف الأول، الزمالك والنصر السعودي لم تقدم نتائج جيدة، وأثنى على لاعبي الوحدة في مباراتهم أمام الأهلي المصري، حيث لعب «العنابي» بالصف الثاني، وبحسبة بسيطة نجد أن الأهلي لديه 8 لاعبين دوليين، وهذا لا يسمى صفاً ثانياً في الأهلي، والوحدة أبلى بلاءً حسناً، ولو أن هناك مهاجماً في المباراة عوض غياب تيجالي للإيقاف، لكان لنا كلمة في البطولة التي خرجنا منها بمكاسب فنية، رغم وداع المنافسات من الدور الأول.