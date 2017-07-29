مشاركة كبيرة في النصف الثاني لموسم «جولف مينا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات جولة الجولف في «دول مينا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، عن استقبال طلبات المشاركة، وتأكيد حضور كبير في النصف الثاني للموسم السابع للجولة الذي يضم 6 بطولات بداية من سبتمبر المقبل.

وتعد الجولة التي انطلقت بفكرة ومبادرة إماراتية نحو نشر وتطوير رياضة الجولف وتعزيز مستويات اللاعبين العرب تحديداً، الجولة الوحيدة المعتمدة على مستوى المنطقة من قبل الجهات الدولية المانحة لنقاط التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأعلنت الجولة عن قائمة الترتيب العام الحالي ويتصدره الإنجليزي جايمي إلسون بمجموع 16,871 نقطة حققها بمشاركته في البطولات التسع الماضية، ويأتي خلفه مواطنه لوك جوي بمجموع 16,420 نقطة، ثم الإنجليزي أندرو مارشال ثالثا بمجموع 14,673 نقطة، وبالمركز الرابع السويدي فريدريك فروم برصيد 12,534 نقطة، فيما حقق المغربي أحمد مرجان أفضل النتائج العربية وهو يتصدر ترتيب جائزة هيئة الشيخ مكتوم المخصصة للاعبين العرب بمجموع 7500 نقطة، وتتيح جولة الجولف في دول مينا، المجال لمتصدري الترتيب في نهاية الموسم بالمشاركة في العديد من البطولات العالمية، ومنها بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي تقام في نادي الإمارات للجولف في إطار الجولة الأوروبية للجولف.

ويشمل النصف الثاني من الموسم الذي ينطلق سبتمبر المقبل عن إقامة بطولات في أبوظبي ودبي وعجمان والكويت، وللمرة الأولى في الأردن، وذلك مع إقامة بطولة أيلة للجولف في مدينة العقبة.

وانطلق الموسم الحالي في شهر مارس الماضي بإقامة بطولة تأهيلية في المغرب، تلتها 9 بطولات في المغرب ورأس الخيمة وتايلاند وجنوب أفريقيا، على أن يستكمل النصف الثاني بعد التوقف خلال الصيف، حيث ستكون البداية مع بطولة دبي كريك المفتوحة التي تقام في نادي خور دبي للجولف واليخوت من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل، ثم بطولة جولف سيتيزن كلاسيك في نادي إلس للجولف في مدينة دبي الرياضية من 18 إلى 20 من الشهر نفسه، على أن تقام في ذات الشهر أيضا وتحديدا بين يومي 25 و27، بطولة جولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة في نادي ياس لينكس.

وتتوجه الجولة للمرة الأولى نحو الأردن وتحديدا إلى مدينة العقبة لإقامة بطولة «أيلة» للجولف في نادي أيلة للجولف من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل، ثم تقام بطولة صحارى الكويت في نادي صحارى للجولف في العاصمة الكويتية من 16 إلى 18 من الشهر نفسه.

وسيكون ختام الجولة للمرة الأولى في نادي الزوراء للجولف في عجمان، وذلك بين 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، وهي البطولة التي سيتم في ختامها تتويج الفائزين بصدارة الترتيب العام ومنح بطاقات الدعوة للمشاركة في البطولات الدولية، وعبر محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، عن تطلعه لمتابعة منافسات قوية في النصف الثاني من الموسم، مع تطلع اللاعبين للفوز بطاقات المشاركة في بطولات الجولة الأوروبية، إلى جانب محاولتهم للتواجد وخوض المنافسات على أفضل الملاعب على مستوى المنطقة والعالم تحديدا الملاعب التي تضمها الأندية الإماراتية التي سبق لها استضافة بطولات عريقة يشارك فيها أفضل نجوم العالم ويتدربون هنا على مدار العام.

وأضاف: مشاركة أحمد المشرخ تؤكد أن لاعبينا قادرون على المنافسة في الجولة، وسعادتنا مضاعفة بتواجد المزيد من اللاعبين العرب من مختلف الجنسيات، بما يؤكد سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو تطوير أداء اللاعبين العرب هو هدف أساسي.