مشاركة كبيرة في النصف الثاني لموسم «جولف مينا»

دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات جولة الجولف في «دول مينا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، عن استقبال طلبات المشاركة، وتأكيد حضور كبير في النصف الثاني للموسم السابع للجولة الذي يضم 6 بطولات بداية من سبتمبر المقبل.
وتعد الجولة التي انطلقت بفكرة ومبادرة إماراتية نحو نشر وتطوير رياضة الجولف وتعزيز مستويات اللاعبين العرب تحديداً، الجولة الوحيدة المعتمدة على مستوى المنطقة من قبل الجهات الدولية المانحة لنقاط التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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ويشمل النصف الثاني من الموسم الذي ينطلق سبتمبر المقبل عن إقامة بطولات في أبوظبي ودبي وعجمان والكويت، وللمرة الأولى في الأردن، وذلك مع إقامة بطولة أيلة للجولف في مدينة العقبة.
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وتتوجه الجولة للمرة الأولى نحو الأردن وتحديدا إلى مدينة العقبة لإقامة بطولة «أيلة» للجولف في نادي أيلة للجولف من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل، ثم تقام بطولة صحارى الكويت في نادي صحارى للجولف في العاصمة الكويتية من 16 إلى 18 من الشهر نفسه.
وسيكون ختام الجولة للمرة الأولى في نادي الزوراء للجولف في عجمان، وذلك بين 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، وهي البطولة التي سيتم في ختامها تتويج الفائزين بصدارة الترتيب العام ومنح بطاقات الدعوة للمشاركة في البطولات الدولية، وعبر محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، عن تطلعه لمتابعة منافسات قوية في النصف الثاني من الموسم، مع تطلع اللاعبين للفوز بطاقات المشاركة في بطولات الجولة الأوروبية، إلى جانب محاولتهم للتواجد وخوض المنافسات على أفضل الملاعب على مستوى المنطقة والعالم تحديدا الملاعب التي تضمها الأندية الإماراتية التي سبق لها استضافة بطولات عريقة يشارك فيها أفضل نجوم العالم ويتدربون هنا على مدار العام.
وأضاف: مشاركة أحمد المشرخ تؤكد أن لاعبينا قادرون على المنافسة في الجولة، وسعادتنا مضاعفة بتواجد المزيد من اللاعبين العرب من مختلف الجنسيات، بما يؤكد سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو تطوير أداء اللاعبين العرب هو هدف أساسي.