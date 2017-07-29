«القوى» يخطط لإعادة الأرقام التأهيلية في الموسم الجديد

وليد فاروق (دبي)

كشف المستشار أحمد الكمالي، رئيس اتحاد ألعاب القوى، عن نية اتحاد «أم الألعاب» في إعادة أرقام التأهيل إلى مسابقاته المحلية، من أجل تحقيق النتائج المأمولة، وحث الأندية واللاعبين على بذل قصارى جهدهم من أجل الوصول إلى الأرقام المطلوبة بدلاً من ضمان المشاركة في المسابقات من دون تحقيق أرقام تأهيلية. وأوضح: «منحنا فرصة للأندية سواء الفئة (أ) أو (ب) للمشاركة بقوة ومن دون التزام بالمستويات «أرقام التأهيل» خلال منافسات الموسم الماضي، ولكن من خلال تقييمنا للمستويات والمشاركات، من المتوقع أن نعيد حساباتنا مرة أخرى ونعيد المستويات من جديد، صحيح أنها لن تكون أرقاماً تأهيلية صعبة أو قوية جداً، ولكن على الأقل تضمن تحقيق نتائج مأمولة».

وأشار إلى أنه لا توجد نية لدى الاتحاد في تخفيض عدد المسابقات المحلية، موضحاً أن الاتحاد كثف من جرعة البطولات المحلية ورفع عددها إلى 12 بطولة لاختراق الضاحية، والعدد نفسه تقريباً لألعاب القوى في المراحل السنية، ولن يكون مقبولاً النزول بعدد المسابقات عن هذا الحد الذي وصلنا إليه، مع الالتزام في الوقت نفسه بالأرقام المطلوبة.

وقال: «تنظيمنا نحو 24 مسابقة لاختراق الضاحية وألعاب القوى، يضعنا في مستوى مقارب لكثير من الدول، لن نقارن أنفسنا بدولة مثل فرنسا التي تنظم 5 الآف مسابقة لألعاب القوى طوال العام ولديها أكثر من 500 ناد يصرفون على ألعاب القوى مثل كرة القدم، وهو عكس ما يحدث عندنا، وبالتالي فإن تنظيم 24 مسابقة يعد كافياً جداً لأنه في حالة زيادتها لن نجد من يشارك فيها».

وأوضح أن الاتحاد فكر في وضع مستويات و«أرقام تأهيلية» لبطولاته الموسم المقبل تحديداً نظراً لازدحام الأجندة الخارجية بالعديد من البطولات العالمية والقارية ودورات الألعاب التي تركز على بطولات الشباب، وبالتالي فإن الموسم سيكون بحاجة إلى جهد كبير وتعاون أكثر من الأندية، وقال: «نتمنى أن تزيد الأندية دعمها للعبة، في مراحل الشباب والناشئين، خاصة أن الاتحاد يبني خططه على ثمار ما تقدمه الأندية».

وعلى جانب متصل، أكد رئيس الاتحاد أن علياء محمد سعيد، لاعبة منتخبنا الوطني، تواصل استعداداتها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في مسابقتي 5 الآف و10 الآف متر في بطولة العالم لألعاب القوى بلندن أغسطس المقبل، متحفزة بالإنجاز الكبير الذي حققته في البطولة العربية التي أقيمت في تونس يوليو الجاري، وحصولها على ميداليتين ذهبيتين في سباقي 5 آلاف و10 آلاف متر، في أفضل إنجاز لعداءة إماراتية في بطولة واحدة.

مضيفاً أن القرار النهائي بمشاركة علياء من عدمه في بطولة العالم بلندن، مرهون بالتجربة التي ستؤديها اليوم، للاطمئنان على شفائها والتأكد من زوال الآلام بكاحل القدم وفق التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاجها، وفي حال عدم مشاركتها في بطولة العالم، فسوف تخضع لبرنامج علاجي، وتبدأ استعداداتها والتحضير للمشاركة في بطولة آسيا للصالات في سبتمبر المقبل، ضمن برنامج اللجنة الأولمبية الوطنية.