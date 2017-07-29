«القوى» يخطط لإعادة الأرقام التأهيلية في الموسم الجديد

وليد فاروق (دبي)
كشف المستشار أحمد الكمالي، رئيس اتحاد ألعاب القوى، عن نية اتحاد «أم الألعاب» في إعادة أرقام التأهيل إلى مسابقاته المحلية، من أجل تحقيق النتائج المأمولة، وحث الأندية واللاعبين على بذل قصارى جهدهم من أجل الوصول إلى الأرقام المطلوبة بدلاً من ضمان المشاركة في المسابقات من دون تحقيق أرقام تأهيلية. وأوضح: «منحنا فرصة للأندية سواء الفئة (أ) أو (ب) للمشاركة بقوة ومن دون التزام بالمستويات «أرقام التأهيل» خلال منافسات الموسم الماضي، ولكن من خلال تقييمنا للمستويات والمشاركات، من المتوقع أن نعيد حساباتنا مرة أخرى ونعيد المستويات من جديد، صحيح أنها لن تكون أرقاماً تأهيلية صعبة أو قوية جداً، ولكن على الأقل تضمن تحقيق نتائج مأمولة».
وأشار إلى أنه لا توجد نية لدى الاتحاد في تخفيض عدد المسابقات المحلية، موضحاً أن الاتحاد كثف من جرعة البطولات المحلية ورفع عددها إلى 12 بطولة لاختراق الضاحية، والعدد نفسه تقريباً لألعاب القوى في المراحل السنية، ولن يكون مقبولاً النزول بعدد المسابقات عن هذا الحد الذي وصلنا إليه، مع الالتزام في الوقت نفسه بالأرقام المطلوبة.
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وأوضح أن الاتحاد فكر في وضع مستويات و«أرقام تأهيلية» لبطولاته الموسم المقبل تحديداً نظراً لازدحام الأجندة الخارجية بالعديد من البطولات العالمية والقارية ودورات الألعاب التي تركز على بطولات الشباب، وبالتالي فإن الموسم سيكون بحاجة إلى جهد كبير وتعاون أكثر من الأندية، وقال: «نتمنى أن تزيد الأندية دعمها للعبة، في مراحل الشباب والناشئين، خاصة أن الاتحاد يبني خططه على ثمار ما تقدمه الأندية».
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مضيفاً أن القرار النهائي بمشاركة علياء من عدمه في بطولة العالم بلندن، مرهون بالتجربة التي ستؤديها اليوم، للاطمئنان على شفائها والتأكد من زوال الآلام بكاحل القدم وفق التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاجها، وفي حال عدم مشاركتها في بطولة العالم، فسوف تخضع لبرنامج علاجي، وتبدأ استعداداتها والتحضير للمشاركة في بطولة آسيا للصالات في سبتمبر المقبل، ضمن برنامج اللجنة الأولمبية الوطنية.