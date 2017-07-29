الذيد ينظم بطولة لكرة قدم الصالات

الذيد(الاتحاد)
نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي بطولة كأس كرة القدم للصالات بالصالة المغطاة بنادي الذيد، التي شارك فيها 8 فرق من منتسبي النشاط الصيفي.
وتأتي البطولة في إطار الحرص على تنوع الفعاليات بين البرامج والألعاب الترفيهية حتى يتم إسعاد المشاركين بشكل كامل واستغلال الوقت في ممارسة الرياضة وإفادة الجسم وبنيانه.
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وفي هذا الإطار أوضح راشد بن خميس الطنيجي المشرف العام لمركز النشاط الصيفي بنادي الذيد، أن النشاط يشمل بطولات لكرة قدم الصالات والخماسي وتعليم السباحة والكاراتيه والرماية وتنس الطاولة وألعابا ترفيهية ومهرجانا للقراءة وحلقات تحفيظ قرآن.
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وأكد الطنيجي أن بطولة كرة قدم الصالات، تمثل فرصة لإثبات مواهب المشاركين وإبراز قدراتهم في واحدة من أهم الرياضات المحببة إليهم، ومنصة للتنافس في كرة الصالات، التي يوليها مجلس الشارقة الرياضي الأهمية.