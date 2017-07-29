الذيد ينظم بطولة لكرة قدم الصالات

الذيد(الاتحاد)

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي بطولة كأس كرة القدم للصالات بالصالة المغطاة بنادي الذيد، التي شارك فيها 8 فرق من منتسبي النشاط الصيفي.

وتأتي البطولة في إطار الحرص على تنوع الفعاليات بين البرامج والألعاب الترفيهية حتى يتم إسعاد المشاركين بشكل كامل واستغلال الوقت في ممارسة الرياضة وإفادة الجسم وبنيانه.

وتعد البطولة واحدة من البرامج التي تنظم في إطار رؤى وأهداف الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي وحتي يكون صيف نادي الذيد ممتعاً ومبدعاً للمشاركين.

وفي هذا الإطار أوضح راشد بن خميس الطنيجي المشرف العام لمركز النشاط الصيفي بنادي الذيد، أن النشاط يشمل بطولات لكرة قدم الصالات والخماسي وتعليم السباحة والكاراتيه والرماية وتنس الطاولة وألعابا ترفيهية ومهرجانا للقراءة وحلقات تحفيظ قرآن.

وأفاد بان الفعاليات تشمل أيضاً رحلات وورشا فنية ومحاضرات متنوعة ومسابقات وزيارات لبعض الأماكن التراثية والثقافية بالإمارة الباسمة.

وأكد الطنيجي أن بطولة كرة قدم الصالات، تمثل فرصة لإثبات مواهب المشاركين وإبراز قدراتهم في واحدة من أهم الرياضات المحببة إليهم، ومنصة للتنافس في كرة الصالات، التي يوليها مجلس الشارقة الرياضي الأهمية.