«ناشئو الطائرة» يلاقي البحرين في «عربية الأردن» غداً

أسامة أحمد(دبي)

يخوض منتخبنا لناشئي الكرة الطائرة مباراته الثانية في البطولة العربية الرابعة عشرة التي افتتحت أول أمس بالأردن أمام نظيره البحريني غداً، ويلعب «أبيض الناشئين» ضمن المجموعة الثانية والتي تضم سلطنة عُمان، العراق، والبحرين، وتشارك بالبطولة 8 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين.

ويختتم منتخبنا مشواره في الدور التمهيدي بعد غد، بملاقاة العراق على أن يلتقي في اليوم نفسه السعودية مع فلسطين وعُمان مع البحرين، فيما تقام مباريات الأدوار النهائية يوم الأربعاء المقبل.

وكان منتخبنا قد أقام معسكره التحضيري لخوض تحدي الأردن في مصر قبل التوجه مباشرة للحدث العربي، ويقود المنتخب المدرب المصري شريف سويلم بمساعدة المواطن محمد الحوسني وجاسم الشحي مدير المنتخب والإداري أحمد البادي ومروان رفعت للعلاج الطبيعي.

وتسعى لجنة المنتخبات برئاسة عبد العزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة من أجل عودة المنتخبات المختلفة إلى الواجهة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده من يوسف الملا رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، لتوفير كل عوامل النجاح وبالتالي رسم صورة طيبة عن اللعبة في جميع المحافل، خصوصا أن «أبيض الناشئين» نواة لمنتخب الرجال في المستقبل القريب.

وكانت تجربة مواليد 2000 إلى2003 التي نظمتها لجنة المنتخبات قد حققت النجاح المنشود، خصوصاً أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح والتي ستفرز مواهب تكون رافداً لمنتخبنا الوطني الأول والذي يقطف الثمار في المستقبل القريب.

وتسعى لجنة المنتخبات من تنظيم منتخبات المناطق من أجل مواهب اللاعبين الذين تم اختيارهم في المرحلة الماضية وفق النهج المرسوم من الأجهزة الفنية المختلفة من أجل تحديد النواقص المهارية ورفع تقارير إلى الأندية لتحسين مهارات اللاعبين إلى الأفضل حتى ترسم منتخبات المراحل السنية صورة جيدة في المرحلة المقبلة من أجل أن ينعكس ذلك إيجابا على جميع المنتخبات، خصوصا أن منتخبات المناطق تعتبر بكل المقاييس مكسباً لمنتخبات المراحل السنية المختلفة والمنتخب الأول.

وتولي لجنة المنتخبات أهمية خاصة ببطولة منتخبات المناطق من أجل إفراز المواهب الجديدة على صعيد منتخب الناشئين الذي يشارك في البطولة العربية، إضافة إلى منتخب الشباب خلال المرحلة المقبلة، وفقاً للنهج المرسوم من الأجهزة الفنية والإدارية بعد التعاقد مع المصري شريف سويلم للإشراف الفني على منتخبي الناشئين والشباب.