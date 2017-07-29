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«جاك هوبس» و«بن بطل» أمل الإمارات

صراع العمالقة في سباق «الملك جورج» بمضمار أسكوت
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تاريخ النشر: السبت 29 يوليو 2017

محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق ومحبي السباقات العالمية نحو مضمار «أسكوت» العريق بالمملكة المتحدة عصر اليوم، حيث ينطلق سباق «الملك جورج السادس» و«الملكة اليزابيث ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى والذي تبلغ قيمة جائزته مليوناً و150 ألف جنيه إسترليني، ويستأثر بالاهتمام الإعلامي.

ويعتبر سباق «الملك جورج السادس والملكة اليزابيث ستيكس» من أفضل سباقات المسافات المتوسطة في أوروبا، ويتم من خلاله اختبار خيول الثلاث سنوات في مقابل الخيول التي تكبرها سناً.

ويشهد السباق اليوم مشاركة 10 خيول من العمالقة، منها ثلاث خيول لفريق جودلفين أبرزها «جاك هوبس» بإشراف جون جوسدن وبقيادة وليام بيوك، الحائز لقب سباق دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى في ليلة كأس دبي العالمي 2017، وهو المرشح الثالث للفوز.

الممثل الثاني لخيول جودلفين هو المهر «بن بطل» بإشراف سعيد بن سرور، وبقيادة اويشن ميرفي، الفائز في سباق هامبتون كورت في رويال أسكوت، والذي حل خامسا في الديربي الانجليزي الكلاسيكي للفئة الأولى، فيما سيكون «مارفيك ويف» لجودلفين أرنباً للسباق.

ومن أبرز الخيول المنافسة على اللقب «هايلاند ريل» بإشراف ايدن اوبراين بقيادة ريان مور وهو يدافع عن لقبه الذي حققه العام الماضي، وهناك أيضا ممثل فريق باليدويل أيضاً المهر «ايداهو» الفائز بسباق هاردويك ستيكس في مهرجان رويال أسكوت. ... المزيد
     
 

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