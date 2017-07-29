«ستارباكس» تتولى مقاهيها في الصين

شنغهاي (أ ف ب)

أعلنت سلسلة مقاهي «ستارباكس» انها ستتولى الادارة الكاملة للمقاهي التابعة لها في الصين في صفقة تبلغ 1,3 تريليون دولار، في استحواذ هو الأكبر في تاريخ الشركة.

وحسب بيان للسلسلة الاميركية للمقاهي ستشتري «ستارباكس» حصة شركة المأكولات والمشروبات التايوانية العملاقة «يوني-بريزيدنت» التي تبلغ 50٪ من الادارة المشتركة للأعمال في شرق الصين. وبذلك ستتولى «ستارباكس» بشكل كامل ادارة 1300 مقهى في 25 مدينة بما فيها شنغهاي، مركز الثقل التجاري، بعد ان كانت تتشارك إدارتها مع «يوني-بريزيدنت انتربرايزز» واحدى الشركات التابعة، حسب ما أوضح البيان.

وتحقق «ستارباكس» رواجا كبيرا في الصين، حيث افتتحت اول مقاهيها قبل 17 عاما. وبحلول 2011 بلغ عدد مقاهي «ستارباكس» 400، وهي لديها اليوم قرابة 600 مقهى في شنغهاي وحدها.

ووصف المدير التنفيذي لستارباكس كيفن جونسون الصفقة بانها «خطوة ضرورية» ستساهم في تحقيق هدف الشركة في مضاعفة عدد مقاهيها في البلاد من 2500 مقهى الى 5000.

وقال جونسون في بيان إن «توحيد اعمال الشركة في الصين تحت هيكلية تديرها الشركة يعزز التزامنا في السوق».