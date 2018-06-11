المسلم يجب أن يحرص على العمل

حسام محمد (القاهرة)

يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)، «سورة المؤمنون: الآية 51»، وقال تعالى في سورة الجمعة: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، «الآية 10»، وقد صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فوجد يد الرجل خشنة من آثار العمل اليدوي، فقال عليه السلام: «هذه يد يحبها الله ورسوله».

يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء: لقد أعلى الإسلام من قيمة العمل، وأكد أهمية حرص المسلم عليه، وأن كلمة العمل وردت في 360 آية تحدثت عن العمل تقديراً لقيمته وتوضيحاً لثواب المسلم، سواء كان يعمل لدنياه ومعاشه، أو لأخرته، فهناك بعض الآيات التي حثت على العمل الصالح الذي يترتب عليه الثواب والمغفرة من اللّه، كما لا بد من عرض الآيات الأخرى التي حثت على لزوم السعي والكسب لتحصيل الرزق، عَنِ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه أن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»، فالكسب الحلال طريق إلى رحمة الله تعالى، فالعمل والكد والسعي على العيال في طلب العيش تكفر ذنوباً كثيرة، فإن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها صلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة، ولكن يكفرها السعي على المعاش، فالعمل في الإسلام طريق العزة، يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل الفارغ من العمل لا هو في عمل الدنيا ولا عمل الآخرة.