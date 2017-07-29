مكاسب «أمازون دوت كوم» تهبط 77 %

واشنطن (رويترز)

أعلنت أمازون دوت كوم أمس الأول، أن أرباحها في الربع الثاني من العام هبطت بنسبة 77٪ وتوقعت خسارة تشغيلية محتملة في الربع الحالي مع قيام الشركة بالاستثمار بكثافة في محتويات الفيديو واقتصادات سريعة النمو مثل الهند.

وتراجع سهم الشركة 3% إلى 1014.75 دولار في التعاملات اللاحقة على الإغلاق لكن يبقى مرتفعا نحو 41% عن مستواه في بداية العام. وقالت أكبر شركة في العالم لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت إن أرباحها الصافية هبطت إلى 197 مليون دولار، أو 40 سنتا للسهم، في الربع الثاني المنتهي في الثلاثين من يونيو من 857 مليون دولار، أو 1.78 دولار للسهم، قبل عام.

وقفز صافي المبيعات 24.8٪ إلى 37.96 مليار دولار.