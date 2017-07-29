«آبل» توقف تسويق جهازي «آي بود نانو» و«آي بود شافل»



تاريخ النشر: السبت 29 يوليو 2017 سان فرانسيسكو (أ ف ب) أوقفت شركة «آبل» الأميركية العملاقة تسويق جهازي «آي بود نانو» و«آي بود شافل» وهما نسختان من جهازها الرقمي الشهير للاستماع إلى الموسيقى. وقالت مجموعة «آبل» لوكالة فرانس برس: «خففنا من مجموعة أجهزة (آي بود) مع الاحتفاظ بنموذجين من (آي بود تاتش) وأوقفنا (آي بود شافل) و(آي بود نانو)». وقد سحب النموذجان من موقع «آبل» الالكتروني. وكانت المجموعة ومقرها في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) اطلقت النموذجين قبل 12 عاما وهما أصغر وأكثر بساطة من جهاز «آي بود» الذي طرح العام 2001 وساهم في إحداث ثورة في أجهزة «ام بي 3» للاستماع إلى الموسيقى. وقد تراجعت مبيعات جهازي «آي بود نانو» و«آي بود شافل» في السنوات الأخيرة مع تطور الموسيقى بالبث التدفقي التي يمكن الاستماع اليها عبر الهاتف النقال على سبيل المثال. أما «آي بود تاتش» فيتمتع بشاشة كبيرة تعمل باللمس ويشبه هاتف «آي فون». وهو الوحيد الذي يمكن وصله بالانترنت عبر «واي فاي».