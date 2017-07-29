«اقتصادية دبي» تتوج «إتقان» أفضل مركز تعهيد

دبي (الاتحاد)
توج قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مركز «اتقان لخدمات رجال الأعمال» كأفضل مركز تعهيد يقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري للمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية في الربع الأول من عام 2017، وذلك بحسب النتائج التي حققها المركز مقارنة مع مراكز التعهيد الأخرى من حيث المعاملات المنجزة، ومتوسط زمن الانتظار، ونتائج المتسوق السري، ودقة المعلومات التي تقدم للمتعاملين، والالتزام بشروط ومتطلبات منهجية التعهيد من حيث المبنى والمرافق، وتقنية المعلومات، وغيرها من المعايير. ويأتي هذا التكريم ضمن المبادرة التي أطلقتها اقتصادية دبي بهدف تعزيز التنافسية بين مراكز الخدمات لتقديم أفضل الخدمات للجمهور من أصحاب الرخص التجارية، وبالتالي الارتقاء في الممارسات المتبعة بمزاولة الأعمال التجارية، وتعزيز موقع دبي كبوابة للأعمال والحركة التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وحقق مركز اتقان لخدمات رجال الأعمال أرقاماً قياسية من حيث عدد المعاملات المنجزة بمجموع 820 معاملة تم إنجازها، من مجموع 5055 معاملة في الربع الأول من 2017، وبلغ متوسط زمن الانتظار 4 دقائق، فيما كان متوسط وقت إنجاز الخدمة 7 دقائق. وكانت نتائج المتسوق السري جيدة جداً، حيث بلغت 94%، فضلاً عن أسلوب تواصل الموظفين مع المتعاملين.
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