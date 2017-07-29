«اقتصادية دبي» تتوج «إتقان» أفضل مركز تعهيد

دبي (الاتحاد)

توج ‬قطاع ‬التسجيل ‬والترخيص ‬التجاري ‬في ‬اقتصادية ‬دبي ‬مركز «‬اتقان ‬لخدمات ‬رجال ‬الأعمال» ‬كأفضل ‬مركز‭ ‬تعهيد ‬يقدم ‬خدمات ‬التسجيل ‬والترخيص ‬التجاري ‬للمتعاملين ‬من ‬أصحاب ‬الرخص ‬التجارية ‬في ‬الربع ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017، ‬وذلك ‬بحسب ‬النتائج ‬التي ‬حققها ‬المركز ‬مقارنة ‬مع ‬مراكز ‬التعهيد ‬الأخرى ‬من ‬حيث ‬المعاملات ‬المنجزة، ‬ومتوسط ‬زمن ‬الانتظار، ‬ونتائج ‬المتسوق ‬السري، ‬ودقة ‬المعلومات ‬التي ‬تقدم ‬للمتعاملين، ‬والالتزام ‬بشروط ‬ومتطلبات ‬منهجية ‬التعهيد ‬من ‬حيث ‬المبنى ‬والمرافق، ‬وتقنية ‬المعلومات، ‬وغيرها ‬من ‬المعايير. ويأتي هذا التكريم ضمن المبادرة التي أطلقتها اقتصادية دبي بهدف تعزيز التنافسية بين مراكز الخدمات لتقديم أفضل الخدمات للجمهور من أصحاب الرخص التجارية، وبالتالي الارتقاء في الممارسات المتبعة بمزاولة الأعمال التجارية، وتعزيز موقع دبي كبوابة للأعمال والحركة التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وحقق مركز اتقان لخدمات رجال الأعمال أرقاماً قياسية من حيث عدد المعاملات المنجزة بمجموع 820 معاملة تم إنجازها، من مجموع 5055 معاملة في الربع الأول من 2017، وبلغ متوسط زمن الانتظار 4 دقائق، فيما كان متوسط وقت إنجاز الخدمة 7 دقائق. وكانت نتائج المتسوق السري جيدة جداً، حيث بلغت 94%، فضلاً عن أسلوب تواصل الموظفين مع المتعاملين.

وتم تكريم مركز إتقان لخدمات رجال الأعمال ضمن فئة أفضل موظف في مراكز الخدمة، حيث حقق الموظف 1100 نقطة عن الإجراءات التالية: الموافقة المبدئية، وإصدار الرخصة، وتجديد الرخصة، وتعديل الرخصة أو إلغاء الرخصة، وحجز الاسم التجاري، ومعاملات بدء الأعمال، والتصاريح التجارية. ويتم تقييم الموظف على النقاط التي تم اعتمادها لكل إجراء مثال التصاريح التجارية 5 نقاط، ومعاملات بدء الأعمال 20 نقطة، وتعديل الرخصة نقطتين. والجدير بالذكر أن معايير الجائزة تشمل كذلك مدى حرص المركز على توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، ومرافق مريحة للمتعاملين، وهذه الضرورات ترفع من كفاءة الخدمة ومستوى الرضا العام. ويسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال هذه الجائزة إلى التقييم المستمر لمراكز الخدمة لرفع مستوى ما تقدمه من خدمات، واضعة نصب عينها المؤشر الخاص بمستوى رضا المتعاملين المرتبط بشكل مباشر بمؤشر النمو الاقتصادي في إمارة دبي.