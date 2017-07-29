مستأجرون يطالبون بعقد موحد لتأجير السيارات

فهد الأميري (دبي)

شكا مستأجرو سيارات من فرض مكاتب التأجير مبالغ تأمين مالية كبيرة قد تصل في بعض المكاتب إلى 4000 درهم، الأمر الذي بات يمثل عبئاً عليهم خصوصاً وأن الغالبية تلجأ للتأجير في أوقات الأزمات، ودعوا إلى وضع عقود موحدة تحفظ حق المستأجر، بينما اعتبر أصحاب المكاتب أنفسهم «الحلقة الأضعف» في سوق التأجير، يرتكب المستأجر مخالفات مرورية بعشرات الآلاف من الدراهم، لذلك يعد مبلغ التأمين الضمان الوحيد لحفظ حقوقهم، وفي المقابل أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن التأمين المالي هو أحد بنود العقد بين المؤجر والمستأجر، ما يجعله أمراً قانونياً في حال الموافقة عليه بين الطرفين، وكشفت الإدارة عن دراسة مستقبلية لتنظيم عقود تأجير السيارات.

ويقول مستأجرون إنهم يلجؤون لاستئجار مركبات حين تضطرهم الظروف لذلك في حال تعطل سيارتهم وتعرضها لحوادث، ويعتبرون التأمين عبئاً مالياً إضافياً يمكن الاستعاضة عنه بصورة بطاقة الهوية وجواز السفر. وقالت مريم آل علي، «فوجئت أن صاحب مكتب تأجير يطلبني بدفع مبلغ 2000 درهم كتأمين مالي (مسترجع)، فعرضت على صاحب المكتب إعطائه بطاقة الهوية الأصلية الخاصة بها كتأمين لحين تسليم المركبة المستأجرة إلا أنه رفض، فاضطرت للبحث عن مكتب آخر، ولكن النتيجة كانت واحدة في جميع المكاتب، وهي أنها ملزمة بدفع مبلغ تأمين لصاحب المكتب يسترجع بعد 10 أيام من تسليم المركبة».

وبينت مريم، أن مبلغ التأمين غير موحد فهو يختلف من مكتب لآخر، ففي بعض المكاتب يصل قيمته إلى 4000 درهم، مشيرة إلى أن غياب الرقابة سبب هذا الاختلاف الكبير في القيمة لدى مكاتب تأجير السيارات، وتناشد الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على هذه المكاتب، وتوحيد قيمة مبلغ التأمين حفاظا على حقوق الطرفين.

وأوضح عبد الجليل حبيب، موظف بالشارقة، أنه استأجر سيارة من أحد المكاتب وتعرض لحادث تطلب بقاء السيارة في ورشة التصليح لفترة زادت على 14 يوماً، ووجد المكتب يطالبه بسداد أكثر من ثلاثة آلاف درهم عن هذه الفترة، ولم يجد مفراً من الدفع لأنه قام بالتوقيع على بند يقر ذلك، ويؤكد على أن تلك العقود أصبحت «غير منصفة» وتلزم المستأجر بدفع مبالغ كبيرة نتيجة وقوعه في خطأ غير مقصود، مشدداً على ضرورة وضع إجراءات جديدة أو قانون يحكم هذا الأمر ويحمل شركات التأمين تلك المبالغ وليس المستأجر.