«الرياح» مبشرات بالسحاب.. نعمة عظيمة فيها الخير

القاهرة (الاتحاد)

من آيات الله الدالة على أنه الإله الحق وحده لا شريك له وعلى عظيم قدرته، إرسال الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحاب، فتستبشر بذلك النفوس، وليذيقكم من رحمته بإنزاله المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ولتجري السفن في البحر بأمر الله ومشيئته، ولتبتغوا من فضله بالتجارة وغيرها، من آيات الله العِظام، وبراهين وحدانيته الجِسام، الدالة على كمال تفرده، وتحت تصريفه وتدبيره، تسخير الرياح وتصريفها لها كيف شاء، تجري بأمره وتسير بإذنه، مدبرة مأمورة، ليس لها غدو ولا رواح، ولا مجيء ولا ذهاب، إلا بإذن ربها وأمرِ مسخِّرها، كل حركة بإذنه، وكل سير بأمره، تأتي محمّلة بالبشارة والرحمة، وتارة محملة بالعذاب والنقمة، والرياح خلق من خلق الله تعالى، لا يراها البشر، ولكنهم يحسونها، ويرون أثرها، من أعظم الآيات الدالة على عظمته وقدرته، ووجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له.

قال الإمام السعدي، من أدلة رحمة الله، أن يرسل الرياح أمام المطر، مبشرات بإثارتها للسحاب ثم جمعها فتبشر بذلك النفوس قبل نزوله، يقول تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، «سورة الروم: الآية 46»، فينزل عليكم من رحمته مطراً تحيا به البلاد والعباد، وتذوقون من رحمته ما تعرفون أنها المنقذة للناس، الجالبة لأرزاقهم، ولتجري الفلك في البحر بأمره القدري، ولتبتغوا من فضله، بالتصرف في معايشكم ومصالحكم، ولعلكم تشكرون الذي سخر لكم الأسباب وسير لكم الأمور.

قال ابن كثير، يذكر تعالى نعمه على خلقه، في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته، بمجيء الغيث عقبها، أي المطر الذي ينزله، فيحيي به العباد والبلاد، ولتجري الفلك بأمره في البحر وإنما سيرها بالريح، ‏ولتبتغوا من فضله‏ في التجارات والمعايش والسير من قطر إلى قطر، ‏ولعلكم تشكرون‏ الله على ما أنعم به عليكم، من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى.

وتسخير الله للرياح نعمة عظيمة للناس، ينبغي علينا أن ندرك عظيم الفائدة التي نجنيها من تسخيرها، فلولاها لما تحقق للناس والحيوان والنبات حياة، آثارها وفوائدها كثيرة لا تُحصى، لو سكنت وخملت، لأنْتنَ العالم، ولأصبح الحيوان جيفة، فهي تنقي الجو وتصفيه، وتذهب الأمراض والأسقام، وتجلب الخير والنعم، والفوائد العظام كل ذلك بتسخير الملك العلاَّم، والمدبر العظيم، يرسلها محملة بالسحاب، حاملة المبشرات والخيرات إلى غير ذلك من أنواع الفوائد والثمار التي يجنيها الناس، ولهذا فإن ذكر هذه النعمة في القرآن، جاء بصيغة الجمع في مواردها، إشارة إلى عظم الفوائد، وكثرة المنافع، سبب الغيث المبارك، (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)، «سورة الفرقان: الآية 48»، تسوق السحب في السماء أمثال الجبال، وقد أقسم الله بها: (وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً * فَالْحَامِلَاتِ وِقْراً)، «سورة الذاريات: الآيات 1 و2»، فالذريات الرياح، والحاملات السحب، يسخرها لقوم ساكنة طيبة، تجري بها فلكهم في البحار، حيث يريدون، وفي لحظة يأمرها فتتحول إلى عاصفة تكاد تغرقهم.

وتارة يرسل رب العالمين، الريح نقمة، محملة بالعذاب والعقوبات، فيُهلك بها مَن يستحق من الناس والحرث والأنعام عقابا منه وعظة واعتباراً للمعتبرين، ومِن ذلك عقوبته لعاد قوم هود حيث أهلكهم بريح عقيم عاتية، وكانت الريح إذا عصفت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أسألك من خيرها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرِّها، وشرها وشر ما أرسلت به».