وكالات السيارات تشعل الصيف بعروض «استثنائية»

يوسف العربي (دبي)

أشعلت المنافسة بين وكالات السيارات في الدولة العروض الصيفية على السيارات الجديدة ومنها موديلات 2017 و2018 على حد سواء، حسب خبراء ومديري وكالات بيع سيارات في الدولة الذين أرجعوا ذلك إلى هدوء الطلب وتوافر المخزون.

وركزت العروض الصيفية على تسهيل اتخاذ قرار الشراء من خلال شطب قيمة الدفعة الأولى من السيارة البالغة نحو 20% واعتبارها تخفيضاً مباشراً يتحمله وكيل البيع، وهو الأمر الذي يعني للمشتري استلام السيارة من دون أي دفعات مقدمة.

وحاولت وكالات بيع سيارات في الدولة تبديد مخاوف عملائها من أي أعباء أولية لشراء السيارة، وقام وكلاء بالاتفاق مع البنوك لتأجيل الدفعة الأولى لفترات تراوحت بين 3 و12 شهراً كما دمجت تكلفة التأمين والكماليات ضمن المبلغ المقسط للسيارة.

وقدم وكلاء ضمان إعادة الشراء لمدة سنتين، بحيث يمكن للمشتري عند انتهاء مدة الاتفاقية اختيار واحد من ثلاثة خيارات، إما تجديد الاتفاق أو الاحتفاظ بالسيارة عن طريق دفع باقي ثمنها أو إعادة السيارة.