فريضة لها أحكام وتخرج بطرق محددة الزكاة .. تكافل بين أفراد المجتمع



تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 أشرف جمعة (أبوظبي) الزكاة تطهير للنفس وفريضة واجبة يسعى كل مسلم إلى إخراجها، وقد يجهل بعض الناس أحكامها وسبل إخراجها، خصوصاً أن شهر رمضان المبارك بنفحاته الإيمانية يشجع الناس على إخراجها، خصوصاً الذين اعتادوا أداءها في هذه الأيام الكريمة واللافت أنه في ظل الإمكانات الإلكترونية التي أتاحت دفع الزكاة بيسر وفي ظل تسهيلات هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أصبح إخراج الزكاة سهلاً، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام والكثير من الأسر تحفز أبناءها على المشاركة في هذا السباق الخيري حتى يكبروا، وهم ملتزمون بأدائها، ومن اللافت أن بعض أفراد المجتمع من المقيمين اعتادوا إرسال زكاة مالهم إلى بلادهم لتوزيعها على من يعرفونها ممن هم في أمس الحاجة إلى المال، خصوصاً أن الجميع يدرك مدى أهميته في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع. خارج الحدود ولا يخفي إبراهيم سعد معلم لغة عربية أن يرسل كل عام زكاة ماله إلى أهله في مصر، إذ أنه يدرك أهميتها في إحداث التكافل بين أفراد المجتمع وأن هؤلاء الأهل يخرجوها لبعض الفقراء هناك ويوزعونها على من يعرفونهم ممن هم في أشد الحاجة إلى المال وأنه منذ سنوات وهو يؤدي الزكاة بهذا الشكل، خصوصاً أن لديه بعض الجيران الذين ينتظرون هذا العطاء السنوي منه ومن بقية أفراد أسرته، ويشير إلى أنه يحسب زكاة ماله ويريد عن المبلغ الأساسي كونه يبغي رضا الله وأنه يتعجب من هؤلاء الذين يمتنعون عن أدائها، خصوصاً هؤلاء الذي لديهم وفرة من المال وأنه يشعر بخيبة أمل من مثل هؤلاء، بل ويشفق عليهم كونهم يحبون المال إلى هذه الدرجة التي تمنعهم من أداء حق واجب من الحقوق المشروعة رغم أن الزكاة ضرورة من ضرورات التكافل بين الناس. حد النصاب ويذكر علي النجدي (مهندس) أنه يتحرى إخراج الزكاة المفروضة عليه لكونه يعلم دورها في التكافل بين أفراد المجتمع وأنها تسهم في إحداث نوع من التوازن وتسد حاجات الفقير وأنه يسأل دائماً عن كيفية إخراجها، خصوصاً أن فروعها كثيرة، وأنه في هذا العام أخرج زكاة للذهب الذي بحوزته بعد أن سأل دار الإفتاء عبر الموقع الرسمي، خصوصاً أن الذهب بلغ حد النصاب، وأنه حين أخرج المبلغ المفروض عليه شعر براحة فهو يحرص على ألا يترك درهماً واحداً لم يؤده من مال الزكاة ويبين أنه كان له صديق لا يتحرج من إخراجها رغم أنه ميسور وأنه كان يرى كل عام خسارات مالية تحدث له وأنه ينفق على أطفال الذي يمرضون بشكل مفاجئ ويحتاج بعضهم إلى علاج من ضعف السمع وما إلى ذلك وأنه أخذ موعظة من ذلك، ويؤكد أن صديقه أدرك الخطأ الذي كان يقع فيه وأصبح يؤدي زكاة ماله وهو ما جعله يهنأ وهو أسرته وأطفاله إذ لم يعد يتعرض إلى تلك الخسارات القديمة بفضل أداء الزكاة. ... المزيد