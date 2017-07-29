«الإمارات العالمية» تصنع 370 منتجاً للألمنيوم عبر 20 محطة

حاتم فاروق (أبوظبي)

وسعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نطاق منتجاتها لتصل حالياً إلى 370 منتجاً، فيما تمتلك الشركة نحو 20 محطة صب في مصاهرها في «جبل علي والطويلة»، مما يعطيها مرونة كبيرة في تشكيل المنتجات التي يحتاجها عملاؤها لتتماشى مع احتياجات السوق العالمي، حسب عبد الله بن كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم».

وقال ابن كلبان لـ «الاتحاد»، إن الإمارات العالمية للألمنيوم تنتج في الوقت الراهن 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الخليجية من منتجات الألمنيوم وبما يعادل 4% من إجمالي الإنتاج العالمي، بواقع 2.5 مليون طن سنوياً، منوهاً بأن الشركة نجحت في الوصول بدرجة نقاء المنتج إلى معدلات قياسية وصلت إلى 99.9%، وهو ما يعد واحداً من أعلى مستويات النقاء التي تقوم بإنتاجها كبرى الشركات العالمية، فيما ينتج مصهر الشركة في «جبل علي» الألمنيوم بدرجة فائقة النقاء تبلغ 99.96%، والذي يستخدم خصيصاً في صناعات الفضاء والإلكترونيات.

وأضاف العضو المنتدب: «تمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم في الوقت الراهن نحو 2744 وحدة اختزال تنتج الألمنيوم العالي الجودة، منها 1.197 وحدة اختزال في موقع الشركة في «الطويلة»، تم ترتيبها في ثلاثة خطوط، فيما يحتوي موقع الشركة في «جبل علي» على 1547 وحدة اختزال»، مؤكداً أن طاقة التوليد لمحطة توليد الكهرباء في موقع الشركة في الطويلة بلغ 3100 ميغاواط، فيما تحتوي محطة توليد الطاقة التابعة لموقع الشركة في جبل علي 23 توربيناً غازياً و7 توربينات بخارية تبلغ طاقة توليدها الإجمالية 2350 ميغاواط.

خطوط الشحن