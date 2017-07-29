«داماك العقارية» تطلق أبراج «جولف فيتا»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «داماك العقارية»، أبراج «جولف فيتا» السكنيّة التي تتميّز جميع وحداتها بإطلالات شاملة على ملعب الجولف، وذلك ضمن مشروع «داماك هيلز» الراقي. وأعلنت الشركة أنّها ستقوم نهار السبت الموافق 29 يوليو بطرح وحداتها السكنيّة الفاخرة ذات غرفة النوم الواحدة وغرفتي النوم للبيع ابتداء من 499,000 درهم إماراتيّ، كما ستوفّر لعملائها خطّة سداد مغرية بقيمة 4,990 درهماً شهرياً بعد إتمام الدفعة الأولى.

وتقدّم أبراج «جولف فيتا» السكنيّة لقاطنيها نمط حياة فاخراً ضمن مجمّع سكني فريد من نوعه، وتوفّر لهم وحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم ابتداء من 499,000 درهم، تتضمن نسبة 20% كدفعة أولى ودفعات شهريّة بقيمة 4,990 درهماً لمدّة ثلاثين شهراً، بينما يتم دفع المبلغ المتبقي عند تسليم الوحدات.