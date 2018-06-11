نسرين درزي (أبوظبي)

استهل رحمة حسين رحمة الزعابي سفير الدولة لدى الكويت حديثه الرمضاني لـ«الاتحاد» قائلاً: «إن الشهر الفضيل مناسبة عظيمة تحفزه على المزيد من العمل والجهد المكثف». وأشار إلى اهتمامه خلال هذه الفترة من السنة بتكثيف الروابط الاجتماعية وتطوير العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة بالقدر الذي يحرص فيه على أداء واجباته الدينية وكامل طقوسه الروحانية. وهو يضع في أولوياته الالتزام الوطني الذي يدعوه أينما كان وفي أي زمان إلى رفع صورة الإمارات عالياً والإبقاء عليها رمزاً للخير والتعايش والتسامح.

تأمل وتزاور

ويستعيد السفير الزعابي في الأيام الأخيرة من شهر رمضان مشاهد من يومياته، مشيراً إلى أنه يشغل معظم أوقات فراغه بممارسة رياضة المشي، ولاسيما قبل أذان المغرب. أما من الناحية الاجتماعية، فيستغل الفترة المسائية بالتزاور والتواصل مع المجتمع الكويتي، كما يحرص على زيارة الديوانيات وتلبية الدعوات التي تصله. كما يعتبر رمضان فرصة للرجوع إلى الذات والتأمل في نعم الله وحمده على كل شيء. ومن جهة أخرى لا ينكر السفير أن للأكلات الشعبية المفضلة لديه حصة كبيرة من اهتماماته، إذ يصر على أن تكون مائدته الرمضانية عامرة يومياً بالمجبوس والثريد واللقيمات والمضروبة والهريس. «وكلها بلا استثناء أصناف مفضلة لديَّ ولا بديل عنها داخل الدولة وخارجها».

غبقات رمضان