«مركز الفنون» يحتضن مهرجان «شورت بلس سويت» المسرحي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف «مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي» عن استضافته فعاليات مهرجان «شورت بلس سويت» المسرحي الشهير عالمياً، والذي سيتضمن إقامة مسابقة بمشاركة عشر مسرحيات تمتد كل منها لـ10 دقائق إلى جانب عرض مسرحي إضافي، وذلك على مدار يومي الجمعة 19 يناير والسبت 20 يناير 2018.

ويحتضن مهرجان «شورت بلس سويت» على مدار يومين مجموعة متنوعة من المسرحيات التي تلائم أذواق مختلف الأجيال والفئات العمرية، كما يعمل المهرجان خلال جميع فعالياته على التركيز على المواهب المحلية في مجال التمثيل والكتابة والإخراج المسرحي، لتشكل نسخة المهرجان المقامة في أبوظبي منصة مثالية لاستعراض أعمال المواهب المحلية.

يُذكر أن هذه الفعالية العالمية انطلقت للمرة الأولى منذ 15 عاماً في مدينة سيدني في أستراليا، بينما تشهد أبوظبي استضافة فعالياتها للمرة الثالثة.

وقد حقق «شورت بلس سويت» نجاحاً وانتشاراً عالمياً مميزاً منذ انطلاقته الأولى، حيث تقام فعالياته حالياً ضمن 7 بلدان في 23 مدينة في مختلف أنحاء العالم.