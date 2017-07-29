«اقتصادية أبوظبي»: المراكز التجارية شريك في التوعية

أبوظبي (الاتحاد)
أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، على أهمية تعزيز دور الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية في الإمارة والقطاع الخاص، لما من شأنه أن يحقق أهداف حكومة أبوظبي في خلق بيئة أعمال جاذبة تمكن أصحاب المنشآت الاقتصادية والمستهلكين على حد سواء من تعزيز دور المسؤولية المجتمعية عبر التنفيذ المشترك للمبادرات والمشاريع والأنشطة المختلفة المعنية بتوعية المجتمع.
جاء ذلك خلال استقبال وكيل الدائرة ممثلي المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي لتكريمهم تثميناً لدورهم الداعم لجهود الدائرة في توعية المستهلكين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية وإنجاح فعالياتها وأنشطتها المختلفة بمناسبة عام الخير 2017.
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وأوضح المنصوري، أن الدائرة بصدد التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع المراكز التجارية في الإمارة تهدف إلى مشاركة المراكز للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ومنها الخدمات الإلكترونية لمعاملات التراخيص الاقتصادية.