«اقتصادية أبوظبي»: المراكز التجارية شريك في التوعية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، على أهمية تعزيز دور الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية في الإمارة والقطاع الخاص، لما من شأنه أن يحقق أهداف حكومة أبوظبي في خلق بيئة أعمال جاذبة تمكن أصحاب المنشآت الاقتصادية والمستهلكين على حد سواء من تعزيز دور المسؤولية المجتمعية عبر التنفيذ المشترك للمبادرات والمشاريع والأنشطة المختلفة المعنية بتوعية المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الدائرة ممثلي المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي لتكريمهم تثميناً لدورهم الداعم لجهود الدائرة في توعية المستهلكين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية وإنجاح فعالياتها وأنشطتها المختلفة بمناسبة عام الخير 2017.

وقال خليفة المنصوري، إن الشراكة الناجحة بين الدائرة والمراكز التجارية في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة، من شأنها أن تثمر في إنجاح الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية وبناء علاقة وطيدة بين المستهلكين من أفراد المجتمع وكل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء. ودعا ممثلي المراكز التجارية في أبوظبي إلى تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الدائرة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع من المستهلكين بالعديد من الممارسات والخدمات لتكون أداة ووسيلة فاعلة تمكن من الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

وأوضح المنصوري، أن الدائرة بصدد التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع المراكز التجارية في الإمارة تهدف إلى مشاركة المراكز للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ومنها الخدمات الإلكترونية لمعاملات التراخيص الاقتصادية.