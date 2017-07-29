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انخفاض طفيف للنفط مع تراجع مخزونات أميركا

98 % نسبة الالتزام باتفاق خفض إنتاج «أوبك»
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تاريخ النشر: السبت 29 يوليو 2017

الكويت (وام ورويترز)

قال عصام المرزوق وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، أمس، إن نسبة الالتزام الإجمالية للدول المشاركة باتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ومن خارجها، بلغت نحو 98% في يونيو الماضي.

وأضاف المرزوق، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أنه تم خلال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الذي عقد بمدينة سان بطرسبيرج الروسية خلال الفترة من 23 إلى 25 الحالي، برئاسة الكويت وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون دول روسيا وفنزويلا والجزائر وعمان، إضافة إلى السعودية بصفتها رئيس المؤتمر الحالي لـ«أوبك»، مراجعة بيانات إنتاج يونيو الماضي ونسب التزام الدول الـ24 المشاركة في الاتفاق.

وأشار إلى أن نسب التزام الدول بالاتفاق تعتبر مؤشراً «إيجابياً للغاية»، موضحاً أن نسبة التزام دولة الكويت خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بلغت 99%.

وقال إن اللجنة شددت على الدول التي كان التزامها منخفضاً، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الالتزام والمساهمة بشكل أكثر فعالية مع بقية الدول المشاركة بالاتفاق.

وأوضح أنه تم توجيه اللجنة الفنية المشتركة، لعقد اجتماعات بشكل عاجل مع ممثلي بعض الدول، لبحث سبل التعاون للحث على المزيد من الالتزام خلال الفترة المتبقية من الاتفاق، الذي ينتهي في مارس 2018. ... المزيد
     
 

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