«قمة مكة»: حزمة مساعدات للأردن بـ 2.5 مليار دولار

مكة (وكالات)

اختتمت في مكة المكرمة فجر اليوم القمة الرباعية التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، بالاتفاق على قيام كل من الإمارات والسعودية والكويت بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقد ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفد الإمارات في القمة التي حضرها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

وتتمثل حزمة المساعدات للأردن في وديعة بالبنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية. وقد أبدى عاهل الأردن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة بالدعوة للاجتماع، وللإمارات والكويت على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن هذه الأزمة، بإذن الله تعالى.