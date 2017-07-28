محمد بن راشد: 10 ملايين دولار من الإمارات لمكافحة الكوليرا في اليمن

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أمس، في استراحة سموه بمنطقة المرموم بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وأعلن سموه خلال اللقاء عن توجيه دولة الإمارات لمنحة مالية قدرها عشرة ملايين دولار لمساندة جهود منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة مرض الكوليرا في الجمهورية اليمنية الشقيقة، تأكيداً على دعم الدولة لمساعي المنظمة الرامية للقضاء على المرض هناك في ضوء الدعم الكامل الذي توليه الإمارات قيادة وشعباً لأشقائنا في اليمن وتماشياً مع الأهداف النبيلة لعام الخير.

وتطرق النقاش إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في المجال الصحي على المستوى الدولي وما تقدمه من دعم واضح للجهود العالمية في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض، ومن أبرزها ما تبذله الدولة من جهود فيما يتعلق بمكافحة تفشي وباء الكوليرا في اليمن الشقيق، سعياً للحد من انتشار المرض وتحجيم تداعياته السلبية على جميع المستويات الإنسانية والصحية والمجتمعية، ومعالجة المصابين وتوفير سبل الرعاية الصحية والمعونات الطبية والمعيشية للتخفيف من معاناة الأشقاء هناك، وكذلك الإسهامات الكبيرة التي قدمتها الدولة لمكافحة مرض شلل الأطفال عالميا.