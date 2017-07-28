محمد بن زايد: جهود سلمان المباركة أنهت قيود المسجد الأقصى

أبوظبي (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تكللت بالنجاح، وأدت إلى إنهاء القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقال سموه: إن هذه الجهود تؤكد المسؤولية التاريخية والدور المركزي للمملكة العربية السعودية، وعملها الدؤوب في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها الدائم والمستمر على الحفاظ على مكانة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وشدد سموه على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة العودة مجدداً للتبني التام والكامل لمبادرة السلام العربية.

وأكدت الإمارات في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن الأقصى أمس، إدانتها واستنكارها الشديدين للإجراءات والممارسات الإسرائيلية الأخيرة، باعتبار ذلك سابقة خطيرة وعدواناً على المقدسات وحقوق وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحذرت من تداعيات مثل هذا العمل الخطير على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام.

ودعا الوزراء العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس.

وشهد الأقصى، تدافع أكثر من 100 ألف فلسطيني للصلاة في باحاته ومحيطه بعد فتحه أمس للمرة الأولى منذ أسبوعين، إثر تراجع سلطات الاحتلال ونزع التجهيزات الأمنية المستحدثة في محيط الحرم الشريف.