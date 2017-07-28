لندن (أ ف ب)

قرر الأمير وليام دوق كامبريدج، الثاني في ترتيب خلافة العرش في بريطانيا أمس الخميس، التوقف عن العمل في إطار خدمة مروحيات إسعاف بعد سنتين شهد خلالهما «مآس مروعة»، لكي يتولى مهاماً ملكية بدوام كامل.

وسينهي دوق كامبريدج حياته المهنية القصيرة كقائد مروحية إسعاف في شرق انجلترا خلال نوبة عمل ليلية.

وأتى قراره في حين خففت جدته الملكة اليزابيث الثانية وزوجها دوق ادنبره مهامهما الرسمية فاسحين في المجال أمام أفراد أصغر سناً في العائلة المالكة.

وأشاد الأمير وليام بتفاني الأشخاص الذين يعملون في خدمات الطوارئ خلال حديثه من قاعدة في مطار كامبريدج. وكتب في افتتاحية نشرتها صحيفة «ذي إيسترن ديلي برس»، «ضمن الفريق الذي أعمل فيه دخلت إلى منازل أشخاص وتشاركت معهم لحظات من التأثر الشديد تراوحت بين الأمل والحزن العميق».