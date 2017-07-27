الكويت: إلغاء ترخيص قناة «الكوت» لحبس أحد مالكيها في «خلية العبدلي»

الكويت (وام)

ألغت وزارة الإعلام في دولة الكويت أمس، ترخيص قناة «الكوت» الفضائية، إثر حبس أحد الشركاء المالكين للقناة في «خلية العبدلي» الإرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن خالد الرشيدي الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر في الوزارة قوله إن قرار إلغاء الترخيص يأتي عملاً بمقتضيات قانون الإعلام المرئي والمسموع. إذ فقد أحد الشركاء في الشركة المالكة القناة «أحد شروط منح الترخيص».

وأضاف إنه يأتي إنفاذاً للحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن بشأن ما يسمى بـ «خلية العبدلي» حبس أحد الشركاء في الشركة المالكة.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية وجهت في الأول من شهر سبتمبر عام 2015 إلى عدد من المتهمين في قضية ما يسمى «خلية العبدلي» تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الدولة والسعي والتخابر مع إيران و«حزب الله» الذي يعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البلد، وذلك من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مدافع رشاشة، وأسلحة نارية وذخائر.