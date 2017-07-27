الجزائر تحبط مخططاً إرهابياً للاعتداء على منشآت أمنية

الجزائر (أ ف ب)

أحبطت قوى الأمن الجزائرية «مخططاً إرهابياً» يستهدف منشآت أمنية، المخطط له على علاقة بأميدي كوليبالي محتجز رهائن متجر يهودي قرب باريس في 2015، وبتنظيم «داعش»، وفق صحيفة «الخبر». وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أمس، استناداً إلى «مصادر أمنية رفيعة»، أن «التحقيقات الأولية أظهرت علاقة بين مدبر المخطط وأميدي كوليبالي» الذي قتل أربعة أشخاص قبل أن تقتله الشرطة الفرنسية في يناير 2015.

وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بمحمد ياسين أقنوش وهو فرنسي جزائري متزوج من سورية وشاب قاصر وشخص ثالث لم يذكر اسمه، ألقي عليهم القبض الثلاثاء الماضي في مدينة عين تاقورايت الساحلية على بعد 65 كلم غرب العاصمة الجزائرية.

وقالت الصحيفة، إن أقنوش المحكوم عليه بالسجن ثماني سنوات في فرنسا في قضية التخطيط لاعتداء في سوق في ستراسبورج.

وأضافت: «تشير نتائج التحقيق الأولي الذي استمر 24 شهراً.. إلى صلة وثيقة بين زعيم الخلية الإرهابية وبين هجمات دموية طالت رعايا أجانب في دول أوروبية».

وتابعت: «تعمل الجهة الأمنية ذاتها على تحديد علاقة الموقوف بهجمات المدعو كوليبالي بفرنسا»، بعد اكتشاف تواصلهما عبر الوسائط الإلكترونية، وعلاقة المدبر «بتنظيم داعش».

واقتحمت قوات الأمن شقة أقنوش بعين تاقورايت، حيث استقر منذ سنتين «بعد سنوات من التنقل بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا»، وعثرت في كمبيوتره على «عشرات الصور للمناطق المستهدفة» ومنها مركز صيفي «يتردد عليه مسؤولون أمنيون كبار وعائلاتهم ويحتضن أيضاً اجتماعات ونشاطات هامة...»

وقالت الصحيفة، إن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ «عملية استعراضية كبرى تستهدف مراكز عائلية تابعة للجيش الوطني الشعبي بشواطئ شنوة، على بعد 10 كلم من عين تاقورايت، ومنشآت أمنية».

وينفذ الجيش الجزائري منذ عدة أيام عمليات عسكرية في المناطق الجبلية لولاية تيبازة، قتلَ خلالها «إرهابيين وضبطَ أسلحة وقنابل وأجهزة اتصال»، بحسب بيانات لوزارة الدفاع.