مصر: أحكام بالسجن لـ 70 إخوانياً

القاهرة (وكالات)

عاقبت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، أمس، 70 إخوانياً بالسجن بين خمس سنوات و25 سنة، بعد إدانتهم في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مغاغة في شمال محافظة المنيا، وعددًا من المنشآت العامة والحكومية، وذلك خلال أحداث العنف والشغب التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في منتصف شهر أغسطس من عام 2013.

وقال المحامي خالد الكومي إن المحكمة عاقبت 58 متهما بالسجن المؤبد، وهو 25 سنة، وخمسة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وخمسة بالسجن المشدد عشر سنوات واثنين بالسجن المشدد سبع سنوات.

وأضاف أن الحكم صدر حضوريا بعد إعادة محاكمة تلت إلقاء القبض على المتهمين. ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم أمام المحكمة العسكرية الأعلى درجة. وقال مصدر قضائي إن التهم التي أدين بها المحكوم عليهم شملت «ارتكاب أعمال عنف وشغب والتظاهر وقطع الطرق وتعطيل المواصلات والتحريض على اقتحام منشآت حكومية بينها قسم الشرطة وتكدير الأمن والسلم العام والانتماء لجماعة تأسست علي خلاف أحكام القانون».

إلى ذلك، نجحت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني المصري أمس في القضاء على «عنصر تكفيري» وتدمير خمسة أوكار خاصة بالتكفيريين في إطار جهود مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء. وقال المتحدث العسكري المصري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القوات تواصل لليوم العاشر على التوالي مداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء، حيث تمكنت أيضا من تدمير 23 دراجة نارية و14 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك. وأشار المتحدث إلى أنه تم أيضا ضبط كمية من الأسلحة والذخائر، وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية، من بينها أجهزة كمبيوتر ومعدات اتصال وتصوير واحتياجات إدارية وطبية وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية.