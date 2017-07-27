حفتر: يجب أن يتخلى السراج عن «العنترة»

باريس (وكالات)

دعا المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج إلى الابتعاد عن «العنترة» وقال إنه لا يسيطر على العاصمة طرابلس التي هي «ملك لكل الليبيين». وقال في مقابلة مع قناة «فرانس24» بثتها مساء أمس الأول إن السراج «لا يملك المدينة. طرابلس هي عاصمة كل الليبيين ولا يملكها أي شخص.. وهو لا يسيطر على طرابلس».

وعلق حفتر، لدى سؤاله عن تصريح السراج بأنه من الحماقة التفكير في دخول طرابلس، قائلا «هذه عنترة لا تعني شيئا.. وهو رجل مهندس وعليه أن يتكلم وفق مجاله وبناء على اختصاصه بعيدا عن هذه العنترة التي لا يملك منها إلا الكلام». وأضاف «متى سمعنا أن هناك خطرا يدق أبواب طرابلس فنحن لها».

وتابع «طموحي أن تكون ليبيا دولة آمنة ومستقرة وتعيش حياتها مثل باقي العالم.. نحن حراس الشعب».

وتلقي تصريحات حفتر بظلال على الاتفاق الذي انتزع الثلاثاء الماضي في باريس بين السراج وحفتر، أهم طرفي النزاع الليبي، برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي جعل الملف الليبي إحدى أولوياته.

ووافق السراج وحفتر، لكن من دون توقيع، على إعلان من عشر نقاط يتعهدان فيه خصوصا بوقف إطلاق النار لا يشمل الجماعات المتطرفة، وتنظيم انتخابات بأسرع وقت. غير أن هذا الإعلان المبدئي يبقى عاما جدا ولا يلزم الفصائل والمجموعات المسلحة الكثيرة في ليبيا والمتحالفة قليلا أو كثيرا مع أحد الطرفين.

ولا توجد جبهات قتال بمعنى الكلمة في ليبيا وإنما بؤر معارك على كامل ترابها وسلطتان متنافستان هي حكومة السراج وحكومة شرق ليبيا المتحالفة مع قوات حفتر.

وأكد حفتر مجددا في المقابلة أن وقف إطلاق النار لا يشمل «المجموعات الإرهابية على غرار «داعش» و«القاعدة» والجماعة الليبية المقاتلة وسرايا الدفاع عن بنغازي والمتشددين من الإخوان هؤلاء كلهم في بوتقة واحدة وهم أعداء ولا تفاهم معهم».