فرنسا تدرس إنشاء مراكز في ليبيا للتعامل مع طالبي اللجوء

باريس، روما (وكالات)
أعلن الاليزيه مساء أمس أن إقامة مراكز في ليبيا لدرس طلبات اللجوء أمر «غير ممكن حاليا» لأسباب أمنية، على أن يتم ارسال بعثة نهاية أغسطس لبحث إمكان تطبيق الاجراء.
وكان الرئيس ايمانويل ماكرون أعرب عن الامل في وقت سابق أمس باقامة مراكز مماثلة في ليبيا «اعتبارا من هذا الصيف».
وقال مصدر في الاليزيه «لقد حددنا منطقة هي جنوب ليبيا وشمال شرق النيجر وشمال تشاد» لاقامة «مراكز متقدمة» للدائرة الفرنسية لحماية اللاجئين، لكنه تدارك أن «الامر غير ممكن حاليا» في ليبيا نفسها، و«اعتبارا من نهاية أغسطس سنرسل بعثة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك»، وأضاف «المهم هو ضمان أمن العاملين والمهاجرين»، مشددا على «ضرورة تأمين المنطقة».
وخلال زيارته مركزا لإيواء المهاجرين في وسط البلاد، أعلن ماكرون أنه يعتزم اقامة مراكز لدرس طلبات اللجوء «اعتبارا من هذا الصيف» في ليبيا والنيجر وتشاد.
واستضاف ماكرون هذا الأسبوع محادثات بين رئيس الوزراء الليبي فائز السراج وخليفة حفتر القائد العسكري في شرق ليبيا. وخلال هذه المحادثات اتفق الجانبان على وقف مشروط لإطلاق النار وعلى السعي لإجراء انتخابات في الربيع المقبل. إلى ذلك، أكدت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو أمس أن فرنسا لا تعتزم تسلم القيادة لحل الازمة الليبية، وذلك بعد اجتماع السراج وحفتر. وصرحت لوازو إثر اجتماعها في روما بنظيرها الإيطالي ساندرو جوزي «ليست الفكرة أن نتسلم (قيادة نظرية) بهدف معالجة الوضع الليبي». وأضافت أن الهدف هو «أن نشارك في الحل الملح لأزمة تتسبب بأضرار كبرى في ليبيا ولها تداعيات كثيرة في أوروبا». ... المزيد