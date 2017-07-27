فرنسا تدرس إنشاء مراكز في ليبيا للتعامل مع طالبي اللجوء

باريس، روما (وكالات)

أعلن الاليزيه مساء أمس أن إقامة مراكز في ليبيا لدرس طلبات اللجوء أمر «غير ممكن حاليا» لأسباب أمنية، على أن يتم ارسال بعثة نهاية أغسطس لبحث إمكان تطبيق الاجراء.

وكان الرئيس ايمانويل ماكرون أعرب عن الامل في وقت سابق أمس باقامة مراكز مماثلة في ليبيا «اعتبارا من هذا الصيف».

وقال مصدر في الاليزيه «لقد حددنا منطقة هي جنوب ليبيا وشمال شرق النيجر وشمال تشاد» لاقامة «مراكز متقدمة» للدائرة الفرنسية لحماية اللاجئين، لكنه تدارك أن «الامر غير ممكن حاليا» في ليبيا نفسها، و«اعتبارا من نهاية أغسطس سنرسل بعثة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك»، وأضاف «المهم هو ضمان أمن العاملين والمهاجرين»، مشددا على «ضرورة تأمين المنطقة».

وخلال زيارته مركزا لإيواء المهاجرين في وسط البلاد، أعلن ماكرون أنه يعتزم اقامة مراكز لدرس طلبات اللجوء «اعتبارا من هذا الصيف» في ليبيا والنيجر وتشاد.