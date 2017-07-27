عواصم (وكالات)

قصفت طائرات النظام السوري أمس، ريف حماة الجنوبي والشرقي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع قصف الفصائل المنضوية في عملية «درع الفرات» لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي. وقتلت قوات حرس الحدود التركية مدنيين اثنين حاولا عبور الحدود، بينما نفت قوات النظام السوري تحريرها بلدة السخنة شرق مدينة تدمر، التي ما تزال تحت سيطرة تنظيم «داعش».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن طائرات النظام الحربية نفذت غارة على مناطق في بلدة عقرب بريف حماة الجنوبي، ما تسبب في مقتل مدني وجرح 5 آخرين. كما نفذت الطائرات الحربية المزيد من الغارات على مناطق في قرى أبو حنايا وأبو حبيلات وقليب الثور والحردانة ورسم العبد وسوحا في ريف حماة الشرقي والخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي محافظة القنيطرة قال المرصد إن طفلا قتل وجرح 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرق بلدة حضر بالقطاع الأوسط في ريف القنيطرة.

من جهة أخرى، قال المرصد إن الفصائل المتشددة والمنضوية ضمن عمليات «درع الفرات» المدعومة من تركيا، قصفت أمس، مناطق في ناحية شيه بريف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، ولم ترد أنباء عن إصابات، فيما دارت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل المدعومة من تركيا على محاور في ريف حلب الشمالي، في محاولة من الفصائل التقدم، على محاور في المنطقة، وترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بين الطرفين.

وفي الأثناء، قتل رجلان برصاص قوات حرس الحدود التركية، أثناء محاولتهما العبور إلى تركيا من منطقة حارم الحدودية مع لواء إسكندرون.

وفي شأن متصل، قال قائد ميداني من القوات الحكومية يقاتل على جبهة السخنة، إن تقدم القوات المهاجمة على جبهة السخنة مستمر حيث سيطرت أمس على خمس نقاط في محيط جبل الضاحك على بعد نحو 7 كم عن البلدة. ونفى «تحرير بلدة السخنة»، مؤكدا رصد أرتال من عناصر «داعش» وهي تفر من البلدة إلى عمق البادية باتجاه مدينة دير الزور. وأكد أن سقوط السخنة لن يتحقق قبل السيطرة على جبل الضاحك الاستراتيجي المشرف على البلدة. إلى ذلك، أكد المرصد، أن قافلة من 5 شاحنات محملة بمواد طبية ومساعدات إنسانية دخلت إلى مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، عبر مخيم الوافدين الذي تسيطر عليه قوات النظام وتتواجد فيه قوات روسيا. وقال إنه جرى تسليمها إلى فريق الهلال الأحمر بالمدينة.