«الحشد» ينهب نفط القيارة.. وإحباط عملية انتحارية في الفلوجة

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي أمس، أن أحد فصائل مليشيات «الحشد الشعبي» استولى على آبار نفطية في قضاء القيارة جنوب الموصل بمحافظة نينوى، وقام بتهريبه وبيعه بصورة غير مشروعة، ما أشعل خلافا بين القوات الأمنية والمليشيات دفعت الجيش إلى إغلاق جسر القيارة العائم لمنعهم من نهب النفط. وألقت طائرات حربية عراقية ملايين المنشورات على أقضية غرب العراق القريبة من الحدود مع سوريا والأردن، مطالبة السكان بالابتعاد عن مناطق «داعش»، في حين اتهمت منظمة حقوقية دولية الفرقة (16) من الجيش العراقي التي دربتها الولايات المتحدة بإعدام عشرات الرجال في المراحل الأخيرة من المعركة مع «داعش» بمدينة الموصل القديمة.

ونقلت «باسنيوز» عن النقيب زكريا شوكت قوله إن «القوات العراقية تغلق منذ سبعة أيام جسر القيارة العائم، على خلفية مشاكل بين القوة العسكرية المشرفة على الجسر وفصائل من الحشد الشعبي في كتائب الإمام علي، التي سيطرت على آبار نفطية بالقيارة وقامت ببيع كميات مهربة من النفط الذي نقلته بصهاريج بطرق غير شرعية».

وأضاف «ذلك ما دفع بأحد الضباط إلى فتح أحد فضاءات الجسر بدعوى الصيانة، لقطع الطريق أمام الصهاريج القادمة من وإلى الآبار النفطية في القيارة».

وأفاد مصدر أمني في شرطة نينوى أمس، بأن إغلاق جسر القيارة العائم يدخل يومه السابع، لافتا إلى أن الإغلاق قد يستمر لأربعة أيام أخرى، مما تسبب بصعوبة في تنقل أهالي الناحية والنازحين في المنطقة، والذين عبروا عن استيائهم من الوضع.