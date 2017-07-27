بيروت (وكالات)

بدأ صباح أمس، سريان وقف لإطلاق النار بين «حزب الله» اللبناني من جهة، و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) في جرود بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، بموجب اتفاق يتضمن إجلاء المسلحين من الأراضي اللبنانية وإطلاق سراح 4 من قادة «حزب الله» المعتقلين لدى الجبهة.

وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريحات للصحفيين أمس «ما أستطيع قوله إن هناك فعلا وقفا لإطلاق النار ساري المفعول» في جرود عرسال. وأوضح أن «المسلحين ومن يرغب من المدنيين سيتوجهون إلى إدلب شمال غرب سوريا، بشكل منظم وبإشراف الدولة اللبنانية»، على أن يتولى الصليب الأحمر اللبناني الأمور اللوجيستية، لافتا إلى أنه «خلال أيام سيكون الاتفاق قد أنجز».

ولم يتضح مضمون كامل بنود الاتفاق التي وصفها إبراهيم بأنها «سرية»، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنها تنص أيضا على إطلاق 4 أسرى من قادة «حزب الله» لدى المجموعات المسلحة. وكان «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله» أفاد أمس عن «وقف لإطلاق النار على جميع جبهات جرود عرسال بدأ سريانه منذ السادسة صباحا».

وقال موقع «روسيا اليوم» إن الاتفاق يشمل مغادرة قائد «فتح الشام» في القلمون «أبو مالك التلي» مع عدد من المسلحين وعائلاتهم إلى معقل «النصرة» في إدلب بمرافقة عناصر من «حزب الله» والجيش السوري، مقابل إطلاق «فتح الشام» سراح 4 قادة ميدانيين من «حزب الله»، ثلاثة منهم أسروا في أكتوبر عام 2015 وهم «حسن نزيه طه، ومحمد مهدي شعيب، وموسى كوراني، إضافة إلى محمد جواد ياسين الذي خطف منتصف أغسطس الفائت»، ومن المفترض أن تشمل الصفقة أيضا استعادة عدد من جثامين مقاتلين مفقودين من الحزب.